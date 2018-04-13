宗博「絕品的分身術」 搭起兩岸宗教藝術交流橋梁

2018年04月13日 19:08 中時 葉書宏

世界宗教博物館創辦人心道法師（中）接受「絕品的分身術」特展協辦單位東方寶笈文化傳播有限公司董事長朱平（右）、珂羅版工藝大師李東方（左）捐贈乾隆御筆《妙法蓮華經》珂羅版絕品。（世界宗教博物館提供）

世界宗教博物館正舉辦「絕品的分身術」特展，4月13日，創辦人心道法師接受協辦單位東方寶笈文化傳播有限公司董事長朱平捐贈的乾隆御筆《妙法蓮華經》珂羅版絕品，並回贈感謝狀及《菩薩活在人間》等著作；珂羅版工藝大師李東方也開講座，與台灣文化界、印刷界暢談「珂羅版的傳奇」，搭起兩岸宗教與藝術文化交流的橋梁。

展期至6月10日的「絕品的分身術」特展，分為「移動的敦煌」、「宗教經典再現」、「國寶書畫複製」三大子題，蘊含「凝結時間分身，跳脫空間限制」的意涵，為保存與傳播文化瑰寶提供有效途徑，也讓深藏博物館的珍品走進大眾的生活圈，意義重大。

13日下午，世界宗教博物館邀請東方寶笈文化傳播有限公司珂羅版技術研究中心主任李東方主講「珂羅版的傳奇」，並舉辦乾隆御筆《妙法蓮華經》（簡稱法華經）珂羅版絕品捐贈儀式，永和區長胡合鎔、永和區議員連斐璠、許昭興、中和區議員邱烽堯、景文科技大學人文藝術學院前院長劉易齋、作家蔡富澧、詩人徐鳳仙等均到場觀禮。

三度榮任金曲獎總召、著名音樂創作兼製作人劉亞文老師與詩人王飛，特地在展場的珂羅版敦煌壁畫《千手千眼觀世音菩薩》前朗誦〈愛我敦煌〉，抑揚頓挫搭配豐富情感的聲音，讓現場參加者相當陶醉，紛紛應和。

心道法師特別感謝這次特展協辦單位之一的東方寶笈文化傳播有限公司專業團隊，以「珂羅版印刷術」重現經典風貌，讓富有歷史意義與文化價值的藝術作品歷久彌新，傳承人類文化和智慧的寶貴遺產。贈與世界宗教博物館收藏的這部珂羅版《法華經》更是別具意義，因宗博館倡導多元平等的生命價值，而《法華經》就是授記成佛的經典。

心道法師致詞時說，看到珍貴的敦煌壁畫再現，因緣十分難得，其中「千手千眼觀音」慈眼觀世間，超脫世俗煩惱，開展於宇宙萬物的廣闊與大愛。如同世界宗教博物館從菩提心的願力出發，與天下一切眾生結善緣，推動多元共生、相依共存的精神，讓世界更圓滿。

以創新珂羅版技術重現敦煌壁畫的李東方，去年剛獲台灣印刷工會主辦的兩岸印刷藝術金獎肯定，也以專業在場導覽解說，並進行珂羅版印刷藝術講座，與來賓熱烈交流，獲得滿堂彩。

(中時)