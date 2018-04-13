擴啟農業氣象觀測 嘉義站走過50寒暑

嘉義氣象站50周年慶，氣象局長葉天降（右2）參加慶祝活動。（圖／氣象局提供）

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氣象局嘉義氣象站於1968成立，今（13）日透過敦親睦鄰等舉辦50周年站慶活動，嘉義市長涂醒哲、嘉義縣副議長吳芳銘、嘉義市議會議長蕭淑麗、嘉義縣議會議長代表江志明，以及氣象局前局長謝信良、辛江霖與社區民眾皆前來熱烈參與，展現對嘉義站的支持。

涂醒哲表示，嘉義市領先全國，於2016年首先設立區域型校園地震預警系統，保護師生安全，感謝嘉義氣象站同仁站在第1線守護嘉義市50年，他並期許氣象站能為市民提供更多防災資訊。

吳芳銘表示，嘉義地區是農業重鎮，現在因氣候變遷使得颱風增多、夜溫增高及降雨強度增強的趨勢，因此嘉義站提供的即時資訊更顯重要，在此感謝該站50年來盡心守護嘉義地區民眾生命的安全。

蕭淑麗指出，嘉義站50年來提供氣象、地震、水文及農業最正確的即時觀測資訊，保障嘉義農業的發展，該站平日也開放民眾參訪及學校戶外教學活動，今日藉由50周年敦親睦鄰活動，可以讓民眾更親近氣象、了解氣象運作。

氣象局長葉天降表示，嘉義氣象站於1962年在當時省議會第2屆第4次大會提案並獲省政府支持下，推動設站計畫，並於1967年奉省政府交通處核准設立（1971年氣象局才改制隸屬交通部），於1968年正式展開觀測作業。

當時高空探空觀測尚未設置（台灣地區高空觀測始於61年），嘉義站的設立配合於同緯度但於不同高度的玉山、鹿林山及阿里山站，使大氣觀測由約4000公尺處向下延伸至平地，為當時大氣垂直剖面觀測分析的重要參考數據，同時嘉義站之設立亦完備了嘉南平原的地面氣象觀測網。

葉天降指出，嘉南平原為台灣的重要農業生產區，為推廣氣象資訊於農業之應用，氣象局於1982年特別於嘉義站增建農業微氣象觀測坪，並進行農業氣象應用研究，以提供當地農民適時適地的氣象服務；目前更結合其他觀測資料，為雲嘉南地區農友提供客製化之氣象資訊。

嘉義氣象站主任洪俊煌表示，農業與氣候關係密切，基於設站初衷，該站除繼續強化地方性氣象服務及氣象防災諮詢工作，未來將建立物種隨氣候變化之標準觀測作業程序，以增加區域性農業服務，另將強化氣象災害之介紹及防範宣導。

適逢站慶，洪俊煌邀請民眾帶著幸福與歡樂的心情，前往嘉義氣象站參加一系列的氣象知識闖關遊戲、數位地球儀展示系統的介紹，以及夜間星空觀測等活動。另外，這次站慶也獲得空軍氣象聯隊第4基地天氣中心的協辦，透露該中心所設計的活動，亦可了解氣象在軍事上的應用。

(中時)

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