學生最愛！華夏科技大學旁豬血糕熱賣40年

位於華夏科技大學旁的「好吃豬血糕」熱賣逾40年，伴隨不少學子度過學生歲月。（葉書宏攝）

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位於華夏科技大學旁的「好吃豬血糕」熱賣逾40年，伴隨不少學子度過學生歲月。（葉書宏攝）
位於華夏科技大學旁的「好吃豬血糕」熱賣逾40年，伴隨不少學子度過學生歲月。（葉書宏攝）
位於華夏科技大學旁的「好吃豬血糕」熱賣逾40年，伴隨不少學子度過學生歲月。（葉書宏攝）

位於華夏科技大學旁的「好吃豬血糕」熱賣逾40年，伴隨不少學子度過學生歲月，陳姓老闆已當阿嬤，下午3時許仍推著攤車外出擺攤，她笑說，「就當活動筋骨，小本生意賺賺菜錢，她就很知足了！」

華夏科技大學周邊美食店眾多，又緊鄰興南夜市，算是新北市中和區的美食戰區，但「好吃豬血糕」相當受到當地民眾及學生喜愛。陳姓老闆說，為保留豬血糕的Q彈口感，火候相當重要，蒸得太久豬血糕會偏軟、沒有口感，火候太小豬血糕則會偏硬。

陳老闆販售的豬血糕搭配花生粉、香菜與獨特沾醬，每一口都可以吃出豬血糕的Q彈口感。她表示，市售花生粉品牌眾多，但是買回來的花生粉還是要經過加工，才適合豬血糕使用，不然花生粉沒經過加工，很容易黏成塊狀，會影響口感。

另外，陳老闆精心調配獨家醬料，分為原味及辣味口感，她說，原味是消費者的最愛，醬料的鹹味加上花生粉的甜味，兩者間的完美比例，才能讓每一個豬血糕都是美味。

陳老闆表示，自己是小本生意，一天大約僅賣3個多小時，已當了阿嬤，可以外出活動筋骨，賺賺菜錢就很開心，時常有老主顧特地來買讓她相當感動，也是支持她繼續賣下去的動力。

林姓大學生說，從大一吃到大四，豬血糕不僅好吃，更是自己大學生活的回憶，有時候特地要買，發現陳老闆沒有擺攤都覺得相當可惜。

售價：一支30元

(中時)

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