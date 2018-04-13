賴揆：鬆綁不合時宜法令 讓台灣在國際競爭收穫更大

2018年04月13日 19:42 中時 張理國

行政院長賴清德今日主持「加速投資台灣專案會議」第10次會議時表示，台灣是一個小而好的國家，要在國際上具有競爭力，必須更有機動性及彈性，將過去幾十年來不合時宜的法令與函釋一一鬆綁，將讓台灣在國際上的收穫更大。

賴院長在聽取金管會「近期資本市場重大推動措施」報告後指出，為留住優秀人才、深化公司治理文化，請金管會加速推動證交法修法，特別是對於庫藏股的年限延長，應儘速完成法案修訂，送立法院審議，並落實推動新版的公司治理藍圖。此外，為鼓勵國內外企業上市（櫃），請金管會會同相關部會積極研議可行措施，以提升我國資本市場的動能。

賴院長強調，資本市場扮演支持產業發展的重要角色，也是經濟的櫥窗，活絡的資本市場可為政府、企業及投資人創造三贏局面。感謝顧立雄主委與金管會同仁的努力投入，讓社會有感，也肯定金管會在各部會282項的法規鬆綁成果中，即佔有49項，有助我國因應國際挑戰，提升競爭力。

針對經濟部「投資台灣事務所規劃」報告，賴院長表示，「投資台灣事務所」為我國對外招商、攬才的核心單位，應積極發揮執行力，縱向配合整體國家發展及產業政策，研擬招商、攬才策略；橫向建立與外國商會、國內工商團體、駐外單位、中央部會、地方政府等網絡，以發揮綜效。請經濟部在兩週內，提出揭牌啟用的時程規劃，並提出具體運作機制，包含跨部會分工，各項招商、攬才的工作項目，以及預期效益等規劃，陳報行政院。

賴院長會中特別對負責推動「投資台灣事務所」的經濟部投資業務處提出期許，期勉同仁要主動積極、扛起責任，具執行力，打破形式主義，並根據每一個招商案的需求，提出解決方案，以達到更好的績效。

為加強提升「Contact Taiwan」成為國家單一攬才入口網，賴院長責成經濟部整合外交部、教育部、內政部等相關部會資源，建置「網實合一、鏈結國際」的一站式攬才機制，啟動新一波外國專業人才全球攬才行動，並持續檢討鬆綁不合時宜的法規命令，針對各項攬才計畫儘速研擬細部執行策略及相關配套服務機制。

國發會表示，依106年10月26日行政院第3573次會議，賴院長指示各部會提出讓人民有感的法規鬆綁成果，以營造友善經商及投資的法制環境。各部會已於歷次會議提報計235件鬆綁成果，本次經國發會篩選後，各部會鬆綁成果，計47件(財經部會14件，其餘部會33件)，總計共282件鬆綁成果，如：取消企業上市櫃獲利能力的條件限制、擴大屋頂型太陽光電發電設備設置，以及擴大農業專案貸款的範圍等。

(中時)