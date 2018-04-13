吳音寧妳不再孤單了 郝龍斌批：教長潘文忠找不到適任理由

台大校長當選人管中閔被質疑到中國大陸兼職，至今未出面說明。教育部長潘文忠（圖）11日面對立委問及管中閔如果違法是否就不給聘書？點頭並回答：「是。」(中央社)

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中時電子報
/綜合報導
由多名台大師生等組成的台灣大學自主行動聯盟，因不滿教育部至今仍未核定台大校長當選人管中閔人事案，12日在台北地檢署前召開記者會表達立場，並按鈴控告教育部長潘文忠等人。(中央社)

北市議會日前針對市府施政進行質詢，北農總經理吳音寧的適任問題成為焦點。市議員徐世勳要求舉出「適任」理由，兼任北農董事長的北市副市長陳景峻竟說「我現在舉不出來」。吳音寧慘遭羞辱，狀似可憐，但才不配位，自招其辱。不過，綠營又有一位大官遭指找不到「適任」理由，吳音寧不再形單影隻了。

教育部長潘文忠對台大準校長管中閔上任多所刁難，指管中閔有20多項赴陸兼職的疑義，希望管中閔出來講清楚。但內政部長葉俊榮亦有登陸兼課違規，教育部卻在1天內就聲稱合法。雙重標準令前台北市長郝龍斌表示，「無罪推定是基本人權，大學自治是法律保障。」怒批「潘文忠，你覺得你還適任擔任教育部長嗎？我目前想不到您適任的理由！」

郝龍斌在臉書表示，「柯P能、葉俊榮能、吳音寧能，顏色對了，做什麼都是對的⋯」，「同一個台灣、有不同的標準，這是執政黨無法讓人信任的最大問題」；郝強調當「法律」變成「法綠」後，最後一定會引起更大的反撲。

郝龍斌點名教育部長潘文忠，指「我目前想不到您適任的理由！」因為，無罪推定是基本人權，大學自治是法律保障。「柯P、葉俊榮能赴陸教學 管卻不能？」痛批「雙重標準綠色恐怖。」

(中時電子報)

郝龍斌臉書
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