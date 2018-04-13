媽祖遶境佑臺灣 氣象加持護平安

2018年04月13日 20:12 中時 廖德修

氣象局長葉天降（左）與鎮瀾宮董事長顏清標（中）。（圖／氣象局提供）

中央氣象局與鎮瀾宮連續6年攜手合作加強氣象資訊服務，讓聯合國教科文組織認證的「世界非物質的文化遺產」大甲媽祖遶境進香國際型活動更圓滿順利。

氣象局表示，氣象資訊的價值在於被民眾廣泛地使用，大甲媽祖遶境氣象專案就是很好的鄉鎮天氣預報的應用，該專案將自今（13）日媽祖起駕當天展開，並由資深預報員伍婉華於鎮瀾宮現場報導遶境活動期間的天氣變化。

活動期間氣象局將於沿途增設氣象駐點服務站及氣象觀測車，加強對天氣現況的掌握與提供訊息，遇有豪大雨等災害性天氣時，除以簡訊立即通知鎮瀾宮服務團隊外，亦同時在駐點站以跑馬燈方式提醒信眾，讓信眾提前作好應變措施，平平安安參與此一年度盛事。

氣象局表示，今年度氣象駐點服務時間及地點為4月13日鎮瀾宮、15日西螺大橋附近、16日及17日新港旅客中心、18日西螺鎮吳厝派出所前、19日埤頭鄉明道大學前及20日花壇鄉文德宮前，歡迎信眾到駐點站來了解最新天氣資訊。為感謝民眾參與，活動期間民眾至駐點站拍照打卡或答對問題，即可獲得限量紀念品，共計2600件，送完為止。

氣象局又說，相關天氣資訊除了可於駐點站取得外，該局官網的「預約氣象」服務，可於7天前開始預約遶境所經過鄉鎮的天氣預報，另也可透過行動裝置下載該局「生活氣象App」及FB「報天氣」粉絲團獲得氣象訊息，以規劃行程和準備衣物。

(中時)