解放軍台海軍演為哪樁？ 陸媒：就是衝著「他」！

解放軍南海艦隊編隊出海訓練的資料照片。(圖/中新社)

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中時電子報

大陸解放軍昨(13)日宣布，將在18日台灣海峽水域實施實彈射擊，引發台灣社會譁然，對此，大陸媒體《環球時報》今日的社評直言，這次的軍演就是針對「台獨」以及「台獨工作者」行政院長賴清德而來。

社評指出，大陸不常在台海搞實彈演習，因為珍惜台海的穩定，希望和平合作是台海主基調，但蔡政府拒絕承認九二共識、不斷挑戰一中原則，如今，賴清德更直接宣布自己是「台獨工作者」，「他們將兩岸關係的正常軌道扳上了充滿危險的岔路」。

社評提到，實彈演習只能算是大陸比較輕的警告，若賴清德等人繼續宣揚公然台獨，大陸會有進一步對台的反制措施。內文還強調，兩岸和平需要以一中原則為前提，否則台灣當局的挑釁就會把台海局勢帶向地動山搖。

社評稱，台灣緊靠大陸，它的經濟根本經不起兩岸之間走向進一步的攤牌，台灣民眾也絕不會允許當局無底線亂來，斷送島內的和平發展，讓大家富裕、穩定的生活為「台獨」的極端追求陪葬。

社評表示，賴清德作為台灣當局二號人物，他在進一步毒化台灣的政治空氣，麻醉台灣社會對「台獨」危害的警惕性。隨著台灣當局在「台獨」路上越走越遠，大陸肯定會朝著採取帶來更大震動的措施邁進。

社評在最後強調，台灣當局顯然在做他根本輸不起的賭博，大陸有充足的能力一項一項收繳台當局的籌碼，直到最後給台灣當局決定性的一擊。

(中時電子報)

文章來源：社评：不错，军演是冲“台独”和赖清德去的

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