台南校園驚傳性平案遭隱匿！ 校長出面喊冤

2018年04月13日 20:03 中時 曹婷婷

遭指隱匿性平案不報的東原國中校長表示，葉師將體罰、性平案混為一談，強調第一時間調查性平事件，兩造家長認為是孩子嬉鬧，故未成案，因民眾投訴教育局，為求慎重，3月底更委請校外性平專家入校調查，現等報告出爐，葉師則因違法累計讓學生罰站超過2小時遭記申誡，兩者無關，絕無所謂打壓。

「我沒有隱匿校園性平案不報，老師出示『這件事我扛』錄音，是遭片面擷取解讀。」校長喊冤說，1月10日男生廁所傳出髒話，他前去了解關心，當時沒人反映性平事件，1月24日有家長反映葉師體罰，並到教育局投訴，還找來民代關心，這時，葉師才提起2名男學生有涉及戳、搓屁股之事。

校方於是介入調查，但學生及家長當時都表示只是小孩子之間的行為碰觸、嬉鬧，調查後因不成案就未通報性平案件。直到3月間，教育局接到通知，稱有民眾陳情該校發生性平事件卻未處理，葉師這時再提起性平事件調查，陳當時告知葉師，目標應放在體罰事件申訴成功，於是出現被錄音的「我扛」字眼。

校長強調，為了更慎重處理，學校3月底立即進行性平事件通報，並外聘專家啟動調查程序，絕無吃案情事，也對於整件事演變成「互咬」感到遺憾。

台南市教育局指出，有關立委提及疑似體罰及隱匿性平之情事，針對該案已組成專案調查小組入校調查，釐清相關細節及事實，並將依查證結果，循相關規定辦理。教育局表示，1月24日接獲家長投訴葉師體罰，轉請學校依相關規定處理，該校2月23日召開教師成績考核委員會決議予以申誡1次，並非針對葉師反映校內性平事件所採取的處置。

台南市代理市長李孟諺指出，由於校方與教師各有說法，教育局已經就相關事件成立專案調查小組，市府也將視查證結果，依相關規定處置。

(中時)