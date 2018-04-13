撞見導師與母親密談 兒一問之下...母道出驚人秘密

一名網友表示，自己導師竟然跟媽媽是舊愛，讓他開始擔心兩人會不會舊情復燃 (示意圖／本報資料照)

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中時電子報

現實中上演八點檔？一名網友在論壇「Meteor」上PO文表示，某天意外看到自己的媽媽和班導在85度C喝咖啡，讓他非常不安，以為老師在跟家長告狀，於是回家後趕緊向媽媽打聽，想問出老師究竟說了什麼，結果母親的回答遠超乎他想像。

原PO表示，自己和朋友吃完飯後，準備搭公車回家，沒想到在學校附近看到媽媽和老師正在85度C喝咖啡，剛巧最近段考成績退步，因此擔心是不是老師正在約談家長之類的。回家後趕緊追問媽媽：「老師為什麼找你，有說我什麼嗎？」，但媽媽卻一反常態，只回問是在哪看到的，接著就三緘其口。

原PO不死心，纏了媽媽好幾天，媽媽才緩緩對他說：「你們老師是我的初戀情人，某次老師電話做家庭訪問時相認的」。接著說出自己跟老師是嘉義師專(現嘉義大學)的同學，當時兩人是班對，但畢業後就分手了，隨後認識現在的丈夫，24歲就生下原PO。媽媽還要原PO別想太多專心念書，只是老朋友敘舊。

但原PO相當不安，自從那天後，媽媽平常隨便亂扔的手機都開始收起來，又說爸爸在長期在大陸經商，與媽媽的感情相當惡劣，擔心哪天媽媽跟老師舊情復燃怎麼辦，原PO最後崩潰說：「為何這麼曲折離奇的事情發生在我身上，到時候傳出去變成全校笑柄，乾脆自己先想辦法轉學」。

網友看到後則打趣說：「臨老入花叢的概念？」、「哇，以後跟老師一起上學耶，好酷」、「一日為師，終身為父」、「以後考試只有100分以外的分數了」、「先叫聲爸爸堤防堤防」、「父母離婚也不怕，直接撿個現成老爸」。

(中時電子報)

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