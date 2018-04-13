台北市吉祥物熊讚將「變臉」 粉絲崩潰：還我熊讚

2018年04月13日 20:09 中時 吳堂靖

台北市吉祥物熊讚因商標權問題，確定改版調整外觀。（吳堂靖翻攝）

熊粉心碎！台北市吉祥物熊讚因世大運人氣爆表，臉書粉絲更高達14萬人，不過現在卻傳出因外觀缺乏識別性，無法註冊商標確定「變臉」， 消息一出，熊讚粉絲頁隨即更改沒有熊讚的封面照，大批熊粉崩潰留言「還我熊讚！」、「到底是失去熊迷重要，還是註策商標重要！」

大批粉絲無法接受熊讚將改變面貌，湧入粉絲團留言表示不捨，「熊讚不要走！」、「如果熊讚臉形改掉，就失去世大運熊讚留下來的意義了」，面對新版熊讚將於下周亮相，有粉絲揚言「絕不買單！」

台北市觀傳局也發出新聞稿說明，因熊讚的外型與一般的台灣黑熊幾無差異，為了讓熊讚受到商標完整保護，並吸引異業結合及開發周邊產品，滿足廣大熊粉的愛護，進行熊讚新造型優化。據了解新熊讚外觀將增加台北市元素，也會調整顏色。

觀傳局表示，新版熊讚將於21日文博會亮相，同時推出獨有商品，並開放熊讚商品授權，吸引全世界設計師及知名企業來和熊讚合作，期盼注入民間設計的能量。

熊讚「變臉」計畫從PO文內容就有跡可循，8日先在臉書表示，它跟團隊「請長假了」，因為自宣傳世大運以來跑遍各大活動，已經感到疲累」，11日更以道別口吻表示，「大家不要太想我，但我會很用力想大家的！」

(中時)