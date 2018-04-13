20歲女星經營社群媒體為業 花1年半買下近6000萬房產

貝拉索恩的粉色緊身裙照不僅性感，更充滿優雅女人味，點讚數破百萬。（取材自貝拉IG）

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貝拉索恩向來不吝於展現好身材，新片《真愛趁現在》也有火辣演出。（取材自貝拉IG）

好萊塢女星貝拉索恩年僅20歲，因影集《三棲大丈夫》、《舞動青春》受矚目，並演出《陰宅2》、《真愛趁現在》等電影，最近接受雜誌訪問時，透露自己除了是個演員，還有另項副業-「經營社群媒體」，讓她19歲就以200萬美金（約5864萬台幣）買下佔地4500平方英呎大的豪宅，「我18歲起首次在銀行戶頭賺到200美金，一年半後我買下一間房子，所有都是來自社群媒體。」

貝拉曾在推特公開出櫃是「雙性戀」，她認為經營社群媒體不只讓別人能夠認識「真正自我」，更能因高追縱率和點閱率獲利，透露每張在IG的照片貼文價值高達美金6萬5000元，近日流行的「限時動態」也值美金1萬至2萬，「Snapchat和IG的限時動態（價碼）也差不多！」

1月份單張照片點讚數高達百萬，照片中貝拉身穿粉色緊身洋裝，讓美臀形狀一覽無遺，巨乳更是呼之即出，貝拉分析：「這是他們喜歡的？大家想看的？OK，那我就讓它更誇張一點。」她將成功經營社群的成功歸功於對數據的研究，包含人口數據統計、比例和觸及互動，「Instagram對我來說百分之百是個工作。」告訴外界透過社群媒體致富絕對不是夢。另外，她的新片《真愛趁現在》今在台上映。

(中時)

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