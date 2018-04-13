林志穎猛駕千萬賽車 JJ驚端腸粉現身

2018年04月13日 20:23 中時 蔡琛儀

林志穎開著千萬賽車。（粘耿豪攝）

林志穎老婆帶著雙胞胎現身。（粘耿豪攝）

林志穎13日舉辦睽違12年的新專輯《我的驕傲》簽唱會，並選擇回到「起家厝」四平街舉辦，他出場時開著要價千萬元的一級方程式賽車霸氣現身，老婆陳若儀也帶著一對雙胞胎兒子現身，粗估整場簽唱會砸下超過百萬元。好友兼專輯製作人林俊傑(JJ)更是帶著一盒腸粉驚喜現身，成為簽唱會的首位「粉絲」。

JJ搞笑說：「我聽說這裡買腸粉送專輯。」林志穎聽了立馬大笑糾正，JJ也相當有義氣，誇口說要買100張力挺好友。林志穎昨除了現場演唱新歌〈一步之遙〉及經典歌曲〈十七歲的雨季〉，現場並首播由他親自執導的〈我的驕傲〉MV。

MV中收錄他們一家享天倫的幸福模樣，唯獨大兒子Kimi仍僅以背影入鏡，他表示：「因為希望Kimi能回歸正常求學生活，之後都不會讓他在螢光幕前曝光。」昨簽唱會他也沒有現身，林志穎則透露他在家裡看直播。

林志穎也感性謝謝老婆：「很謝謝她這麼多年的支持陪伴，耐心等我工作，還生了三個這麼可愛的兒子，真的謝謝她。」

哥哥林志杰的腸粉攤內用區昨最後一天開設，他不忘力挺哥哥，只要粉絲買專輯就送一張腸粉兌換券，林志穎被問到是否有要幫忙哥哥的生意，表示沒想那麼多，「他有他的計畫跟安排，壓力已經很大了，又備受關注，現在想輕鬆一點。」

(中時)