全聯聯名蛋糕雙強出動 名店與名廚聯手

全聯 x Hershey’s最愛媽咪蛋糕，可愛卡通化圖案給人親切感，約480g，328元。（全聯提供）

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全聯x Hershey’s經典巧克力千層蛋糕6吋，微苦的巧克力搭上微甜的Q彈餅皮，外型有如髒髒包，550g，658元。（全聯提供）
全聯「一百種味道」花漾粉雪莓果塔5.5吋，香酥的甜塔皮佐莓果、全蛋打發製作的海綿蛋糕、奶油杏仁餡，420g±3％，420元。（全聯提供）
全聯「歐貝拉西點專門店」日本蕾雅起士塔7吋，柔軟、清爽、富含奶香，900g±5％，880元。（全聯提供）

全聯母親節預購今（13日）起開跑至6月7日，打出1位名廚、2大聯名、3家台灣名店，共20支獨家甜點及麵包為賣點。成立3年的We Sweet甜點，與美、日百年品牌聯名成功養出鐵粉，母親節再挾著Hershey’s好時巧克力、TSUJIRI辻利茶舖雙聯名的優勢強打，看好業績可年成長2成。

Hershey’s系列包含重新研發的預購常勝軍「最愛媽咪蛋糕」，與巧克力千層蛋糕、閃電棒棒泡芙、黑鑽生巧克力蛋糕、經典巧克力布朗尼等新品；辻利系列有抹茶柚子花花派、抹茶三色泡芙，皆採預購，不怕排隊搶不到。

另，全聯的名店是新竹「一百種味道」的花漾粉雪莓果塔、堅果巧克力香蕉塔；新竹以起士蛋糕為特色的「74甜創」，與We Sweet聯名芋見北海道雙層乳酪蛋糕、雪藏莓果荔香乳酪蛋糕；高雄以洋菓子聞名的「歐貝拉西點專門店」，推出玻璃罐雙色布丁、日本蕾雅起士蛋糕；且與2018年世界麵包大賽冠軍王鵬傑合作，獨賣世界冠軍的荔香草莓麵包，首次在母親節蛋糕外預購麵包。

(中時)

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