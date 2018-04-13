竹崎水社寮古宅鬧鬼 郭家後代遷居賣肉粽

2018．04．13 嘉義縣 ▲郭家原住竹崎鄉水社寮附近，因古宅頻傳鬧鬼事件，後代已搬離該處多年，原址荒廢許久、雜草叢生。（張伊珊攝）

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2018．04．13 嘉義縣 ▲「山豬耳」是台灣特有種植物，葉子長得像山豬的耳朵，因此得名。（張伊珊攝）
2018．04．13 嘉義縣 ▲郭家祖傳粽內餡豐富，有黑豬肉、干貝、栗子、香菇、蛋黃、米豆及紅蔥酥等。（張伊珊攝）

「帶著給家人吃的心情，來綁每顆粽子」，嘉義縣竹崎鄉仁壽村民郭棋方，多年前因緣際會下，端出家傳山豬耳葉粽請登山客品嘗，意外大獲好評，開始在自家賣起「郭家粽」。但她透露，因舊家古宅鬧鬼不敢繼續住，才搬遷至現址。

郭棋方一家人原住水社寮附近，約於阿里山森林鐵路第20號和21號隧道間。她曾聽父親提起，相傳1938年及1948年，連續發生2次小火車翻覆意外，當時造成許多人魂斷異鄉。雖已建廟祭拜，但鬧鬼事件仍頻傳，她回憶童年時期，約下午3點後就不再外出，乖乖躲進家裡。後因左鄰右舍皆不敢靠近，加上郭家後代都有遇鬼經驗，便趕緊搬離古宅。

說到賣自家粽，郭棋方笑說「自己也沒想過」。由於山上餐廳多以合菜料理為主，當初她看見2位高雄登山客，四處尋找可吃的東西，她熱情端出家傳山豬耳葉粽，請對方品嘗。不料山豬耳葉的清香粽氣，及真材實料的內餡，大受歡迎。她在對方的鼓勵下做起小本生意，彼此也成為好友。郭家粽單憑口耳相傳，1天最高曾賣出2000顆。

「山豬耳」是台灣特有種植物，只生長在海拔1000公尺以上的山區，開花時像蜘蛛抱蛋，葉子則長得像山豬的耳朵，因此得名。山豬耳葉較不易採摘，郭棋方指出，當地人習慣「一對手」外出工作，每片行情價格約2元，是農民在端午前夕賺外快的好時機。

(中時)

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