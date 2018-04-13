川普模糊攻擊敘利亞時間點　美俄打的是口水戰！

2018年04月13日 20:29 中時電子報 何宜玲

Never said when an attack on Syria would take place. Could be very soon or not so soon at all! In any event, the United States, under my Administration, has done a great job of ridding the region of ISIS. Where is our “Thank you America?” — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 12, 2018

美國俄羅斯之間因為敘利亞戰爭問題互相在網路上叫囂，讓衝突眼看一觸即發。但是美國總統川普在推特上的最新發文卻說，針對敘利亞戰爭的具體攻擊時間，「有可能很快，也有可能根本沒那麼快！」而目前已經過了川普之前說的72小時之內將對敘利亞化武攻擊做出行動，川普又改口說可能不會這麼快，讓敘利亞戰事似乎有了轉圜的餘地。

根據美聯社(AP)報導，川普最新針對敘利亞問題的說法已經改變，在他說了72小時將回應敘利亞化武攻擊做出具體行動以後，現在又改口說，攻擊敘利亞的時間點可能很快，但也可能根本不是現在。川普還說他根本沒說過具體什麼時間會對敘利亞展開攻擊。

日前，敘利亞總統阿塞德疑似以化學武器攻擊平民，造成美法英等國皆表態打算聯手回擊。但支持阿塞德政權的俄羅斯總統普丁，立刻提高了俄駐敘利亞部隊的戰備、嚴陣以待，讓這次化武攻擊事件，演變成自冷戰以來，最危險的衝突事件！

(中時電子報)