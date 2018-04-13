川普模糊攻擊敘利亞時間點　美俄打的是口水戰！

敘利亞白大馬士革郊區度瑪(Douma)鎮疑似遭化武攻擊後，一名兒童正在接受氧氣治療。(圖/美聯社)

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中時電子報

美國俄羅斯之間因為敘利亞戰爭問題互相在網路上叫囂，讓衝突眼看一觸即發。但是美國總統川普在推特上的最新發文卻說，針對敘利亞戰爭的具體攻擊時間，「有可能很快，也有可能根本沒那麼快！」而目前已經過了川普之前說的72小時之內將對敘利亞化武攻擊做出行動，川普又改口說可能不會這麼快，讓敘利亞戰事似乎有了轉圜的餘地。

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根據美聯社(AP)報導，川普最新針對敘利亞問題的說法已經改變，在他說了72小時將回應敘利亞化武攻擊做出具體行動以後，現在又改口說，攻擊敘利亞的時間點可能很快，但也可能根本不是現在。川普還說他根本沒說過具體什麼時間會對敘利亞展開攻擊。

日前，敘利亞總統阿塞德疑似以化學武器攻擊平民，造成美法英等國皆表態打算聯手回擊。但支持阿塞德政權的俄羅斯總統普丁，立刻提高了俄駐敘利亞部隊的戰備、嚴陣以待，讓這次化武攻擊事件，演變成自冷戰以來，最危險的衝突事件！

(中時電子報)

文章來源：Trump: Syria attack ‘very soon or not so soon at all!’

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