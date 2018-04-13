金球影后為戲等待30年 年近花甲才演到夢想中角色

2018年04月13日 20:26 中時 徐桐炘

安妮特班寧90年代就聽過這個故事，時至今日才願意適齡演出。（CatchPlay提供）

59歲金球影后安妮特班寧（Annette Bening）在愛情電影《最後相愛的日子》演出曾於50年代顛倒眾生卻逐漸消失於大銀幕的美豔女星葛洛莉亞葛拉罕（Gloria Grahame），演過無數角色的安妮特班寧在90年代初就聽聞這段愛情故事，很希望飾演葛洛莉亞葛拉罕，但礙於當時的年紀不符合葛拉罕談這段感情時的年齡，講究真實的班寧沉澱近30年，直到這幾年成為年紀相符的熟齡女才正式投入製作，也正因為她與戲中的葛拉罕年紀相仿。

《最後相愛的日子》改編自英國演員彼得特納的同名回憶錄，描述他與紅極一時的好萊塢女星葛洛莉亞葛拉罕之間纏綿浪漫又溫馨暖心的祕戀，安妮對於這段年齡差距懸殊的忘年之戀更能感同身受，也更能領略葛拉罕的心境，她說：「我想葛拉罕很清楚自己的年紀比對方要大得多，也很在意對方如何看待她，那正是因為她深愛著他；一旦深愛某個人，就會在那個人面前變得敏感脆弱。但同時，這個年紀的熟女知道什麼對自己來說更重要，反而不在意外界眼光，更覺得自由與坦蕩。」

該片描述奧斯卡女星葛洛莉亞葛拉罕（安妮特班寧 飾）在倫敦與小演員彼得特納（傑米貝爾 飾）墜入愛河，她成熟的魅力讓彼得為之傾倒，而他對她的迷戀更讓她癡迷，但葛洛莉亞癌症突然復發，不願拖累彼得的她決定隱瞞病情與他分手，為炙熱的愛情畫下句點。三年後，重病的葛洛莉亞到彼得在利物浦的老家休養，一直深愛著彼此的兩人再度相聚，攜手度過最後的相愛時光。13日在台上映。

(中時)