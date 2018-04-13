坎城名導入監拍攝電影 邀更生人演出當顧問

2018年04月13日 20:31 中時 徐桐炘

導演聘更生人當顧問。 （中為女主角薇希莉娜馬可黛絲娃）（海鵬提供）

該片在史達林知名監獄「白天鵝」實地取景拍攝。（海鵬提供）

烏克蘭名導瑟蓋洛茲尼察（Sergei Loznitsa）最新力作《殘酷的溫柔》，為呈現片中「監獄之城」奇觀，特別移師「波羅的海三小國」的拉脫維亞實地實景拍攝，該景係數十年前，由於全部外牆被漆成白色，被當地人暱稱為「白天鵝」，洛茲尼察第一次造訪時簡直讚嘆，還一度以為來到修道院，為求描寫獄中生活，更請更生人參與演出並擔任顧問。

曾以《在霧中》勇奪坎城影展影評人費比西大獎的導演洛茲尼察，過去五年內、就有三部作品獲選坎城競賽片，他找來《四月三周又兩天》、《驚悚末日》坎城金棕櫚獎製片團隊聯合打造《殘酷的溫柔》，由於烏克蘭許多蘇聯監獄大多毀壞殆盡，洛茲尼察還專程找到「波羅的海三小國」去，並在拉脫維亞的陶格夫匹爾斯（Daugavpils）找到有「白天鵝」暱稱的史達林時代知名監獄。

導演洛茲尼察為精準呈現寫實細節，甚至邀請不少更生人參與演出，還破天荒聘請他們為顧問，借重他們在獄中的真實經驗，讓片中的探監、監獄等細節都更貼近真實。《殘酷的溫柔》自去年坎城首映後，便獲媒體大誇「畫面奢華炫目」，該片還接連獲邀慕尼黑、釜山、洛杉磯影展放映，並榮獲亞太屏幕獎最佳影片提名。

(中時)