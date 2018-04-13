黃偉哲有「未爆彈」？ 阿扁： 台南民進黨里長恐少50席

2018年04月13日 21:06 中時 林宏聰

民進黨請出蘇貞昌參選新北市長，但前總統陳水扁在13日的「新勇哥物語」中，表示擔心年底大選民進黨可能「前院救火、後院失火」，他借虛擬人物「勇哥」角色表示，不僅前立委許忠信已決定參選台南市長，也暗示黨提名的市長候選人黃偉哲有「未爆彈」，搞得民進黨基層里長人人自危，這次打算不披民進黨戰袍，預計台南民進黨里長可能少50席。

另個虛擬人物「勇弟」則表示，新北市人口400萬，一縣抵多縣，年底民進黨就算輸掉5個縣市也不算輸，主席不必負敗選責任，這也是為何全黨要用「10人扛神轎迎接王爺聖駕」的原因。

新勇哥物語第74集全文如下：

勇弟：勇哥怎麼啦？好像有什麼心事無人知？

勇哥：我很擔心年底大選，前院救火，後院失火，對民進黨的選情非常險峻！

勇弟：不會吧！現在英菊德鐵三角政府新團隊正要啟動，前景看好，看不出來有什麼危機。

勇哥：你是從台北看台灣，媒體也只關注雙北選情。台北市長要不要跟柯P合作，不再徵召民進黨籍候選人？新北市長前閣揆蘇貞昌是否回鍋，迎戰他任內任命的前警政署長侯友宜？

勇弟：這很好啊！台北市長維持現狀，只要不落入國民黨手中就是贏。新北市長蘇貞昌還沒要選的民調，與侯友宜就打成平手，只要拿下新北市，人口400萬，一縣抵多縣。民進黨縱使輸掉5個縣市也不算輸，主席也就不用負敗選責任下台了。這也是為什麼舉黨要用10人扛神轎迎接王爺聖駕的原因。

勇哥：不過這二天我聽到的不是這樣。不僅前立委許忠信教授參選台南市長已成定局，民進黨的基層里長人人自危，很怕黨提名市長候選人的未爆彈被炸開，很多人打算不再披民進黨戰袍，預估黨的里長可能會少50席。

勇弟：這也沒什麼好操心的。贏大讓小也是贏。

勇哥：2014年有柯文哲現象的外溢效應，2018年則可能會有許忠信現象的外溢影響？！

勇弟：你胡說，我才不相信！

(中時)