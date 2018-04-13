岩井俊二化身吉他手來台開唱 經典作品５月終登高雄大銀幕

蒼井優在片中逆光舞芭蕾，成為經典一幕。（高雄電影館提供）

友善列印
中時
蒼井優與鈴木杏。（高雄電影館提供）
《青春電幻物語》中男主角喜愛的歌手莉莉周，原型正式華語歌手王菲。（高雄電影館提供）

岩井俊二化身吉他手，旋風首度攜Band來台開唱！『Hectopascal (ヘクとパスカル)』將於5月26日首度來台演出。高雄市電影館今日同步宣布5月登場「岩井俊二：特別放映」專題，大銀幕獻映載滿青春回憶的岩井俊二《青春電幻物語》、《花與愛麗絲》，本次放映是繼2016年岩井俊二隨《被遺忘的新娘》訪台後，再於大銀幕獻映的唯一機會。

2001年上映的《青春電幻物語》解構日本當代青少年與網路文化，是岩井俊二藉由王菲的靈感所發展的電影，片中的「莉莉周」正是暗指當年在日開唱的王菲，該片男主市原隼人當時以14歲之姿岩井俊二相中演出男主角，在日本演藝圈極為少見初登大銀幕即擔綱男主角的特例，女主角蒼井優以獨具清新特質而開始受到關注，成為森林系女孩的代表人物。

2004年上映的《花與愛麗絲》描繪鈴木杏所飾演的花，對受傷暈眩、一見鍾情的學長，撒下「自己是他女友謊言」，為了圓謊，她謊稱自己的好友－蒼井優所飾演的愛麗絲是他的前女友…兩個摯友從此愛上同一個男孩，流竄在三人間的曖昧情愫，讓兩人在青春中練習謊言、學習愛的寄託和破滅。蒼井優在片中開口講中文，更成為眾多影迷朝聖的「彩蛋」之一。

「岩井俊二：特別放映」《青春電幻物語》、《花與愛麗絲》於4月16日（一）中午12:00開賣，於「愛PASS售票網」(www.ipasskhcc.tw)與全台7-11 ibon全面販售。《青春電幻物語》、《花與愛麗絲》市總圖場分別於5/26(六)晚間７點以及6/9(六)晚間７點各僅一場登場，電影館場則於6/30(六)單日登場，完整資訊可上高雄市電影館官網http://kfa.kcg.gov.tw/，或臉書粉絲團【高雄市電影館】查詢。

(中時)

方文琳睽違10年再開金嗓 「摸黑… 韓女星偷變臉面癱現身 粉絲傻眼…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。