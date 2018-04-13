方文琳揭22歲愛女拍戲原因

方文琳（右）和女兒于齊優。（民視提供）

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方文琳（右）和女兒于齊優。（民視提供）
余秉諺（左）和邱子芯。（民視提供）
邱子芯（右起）、余秉諺、方文琳、于齊優。（民視提供）
余秉諺和方文琳帶動氣氛。（民視提供）
邱子芯。（民視提供）
演員們到「小貝殼庇護工場」體驗。（民視提供）

民視電視電影《微笑。淚》演員方文琳、余秉諺、邱子芯與于齊優今到「小貝殼庇護工場」第一次體驗D.I.Y，方文琳一看到現場就興奮直喊開心。方文琳女兒于齊優在劇中飾演自閉症患者，于齊優在現場看到很多自閉症的小朋友，誇他們很優秀，方文琳說：「當初看到《微笑。淚》劇本，發現故事令人感動，自己就希望于齊優飾演，因為這麼好的劇本很難得」。

擅長烘焙的于齊優做手工香皂一點都不馬虎，挑選洋甘菊精油倒入熱皂，快速俐落，還與媽媽「母女聯手」一起混色倒入模具，方文琳說，自己對於這樣細緻手工屬於手不巧的人，一個一個步驟慢慢做，還沒女兒這麼厲害。

邱子芯挑選玫瑰色染劑再加上玫瑰味道，就是一個很像她的手工香皂，笑說自己像個孩子，整手都沾了染劑，余秉諺也挑選茉莉味道的精油搭配綠色染劑，還給自己的肥皂取名「浩克」，猶豫很久不知道搭配什麼顏色，讓旁邊指導老師急得跟他說「熱皂冷卻就會凝固倒不出來」，他才馬上接著做，幽默風趣讓現場的老師與小朋友們開心大笑。

方文琳也拋磚引玉，希望大家可以多多購買手工香皂，給孩子們一個機會，接下來端午節粽子造型的香皂，是他們年度重要訂單，希望大家支持。

(中時)

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