陸媒：軍演是衝台獨和賴清德去的

2018年04月13日 20:43 中時電子報 郭匡超 /綜合報導 /綜合報導

大陸宣佈解放軍4月18日在台灣海峽實彈射擊軍事演習，陸媒環球時報今天在社評揭露，這次軍演用意，社評指是對台獨活動猖獗發出警告，更指是對賴清德觸碰一個中國底線的回應。

環球時報社評指出台灣當局拒不承認九二共識情況下，不斷釋出挑戰一中原則的言行，尤其「行政院長」賴，清德公開宣布自己是「台獨工作者」，他們將兩岸關係的正常軌道扳上了充滿危險的岔路。

社評表示，實彈演習只能算是大陸比較輕的警告。如果賴清德等人繼續公然宣揚台獨，大陸將會有進一步的反制措施。兩岸和平需要以一個中國為前提，否則台灣當局的挑釁就將把台海局勢帶向地動山搖。並警告賴清德等人，不要幻想他們以「切香腸」方式蠶食一中原則可以不受懲罰。他們也無需寄希望於美國提供庇護，不要以為美國通過「台灣旅行法」，他們就有了撐腰的。大陸為了維護統一，有決心和能力粉碎任何外來干涉。

社評指出，大陸不希望有一天台灣成為剿滅台獨的戰場，不希望台灣問題最終以軍事攤牌畫上句號。但台海局勢是否會朝著那樣的方向走，取決於台當局到底有多少理性。並警告，賴清德作為台灣當局二號人物，若他一手抓著台灣，另一隻手玩摸電門的危險遊戲。隨著台當局在台獨的路上越走越遠，大陸肯定會朝著採取帶來更大震動的措施邁進。

(中時電子報)