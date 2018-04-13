女漢子楊晴救何潤東 險壓斷肋骨

2018年04月13日 20:52 中時 洪秀瑛

楊晴人工呼吸救何潤東。（TVBS提供）

楊晴急救何潤東。（TVBS提供）

何潤東（右）導戲，找哥兒們郭品超助陣。（TVBS提供）

楊晴、何潤東繼浪漫唯美的額頭之吻，在4/14(周六)播出的TVBS歡樂台《翻牆的記憶》中，為拯救昏倒在地的何潤東，除了對他進行人工呼吸，還使出神力女超人的力氣，揹起身高185公分的何潤東向外求救。

《翻牆的記憶》本周劇情安排楊晴撞見忽然昏倒在學校走廊的何潤東，隨即上演一齣「英雌救帥」戲碼，女生不僅要施行人工呼吸，還得一肩背起男生向外求救。楊晴為忠實呈現心肺復甦術（CPR），開拍前就不斷反覆觀看相關教學影片，還不斷在片場旁認真練習，「擔心親不對，壓錯位置要重來，又怕太大力把導演肋骨壓斷，因為壓下去時Peter要憋氣，怕他會很不舒服。」

沒想到正式拍攝時因為動作幅度大，楊晴頭髮一直擋住臉，畫面重拍了2次才OK，讓楊晴直說對導演何潤東有些不好意思。纖細的楊晴一下就揹起高大的何潤東，她說：「我手臂大概是全身上下力氣最小的部位，那天真的不知道哪來的力氣，開拍那瞬間，可能是角色上身一心只想著救人就揹起來了。」

郭品超在《翻牆的記憶》中扮演「修哥」，是何潤東在劇中高中時期很崇拜的偶像。他表示，跟何潤東多年前第一次拍戲後，一直期待再合作，無論以何種方式，「盼到現在10幾年，總算再次合作，一起完成他的作品」。

身為好友，郭品超知道何潤東想當導演，已經想很多年，這次在拍戲現場看到何潤東指導動作戲，發現處女座的他對每個鏡頭、動作都要求非常確實，不忘誇讚：「Peter第一次導戲，但我覺得已經起碼10年功力以上的那種感覺。」

本週六(4/14)播出第七集，楊晴、鄒承恩也將在《翻牆的記憶》粉絲團與粉絲一起看播出、聊劇情。《翻牆的記憶》每周六晚上10點，TVBS歡樂台42頻道播出。

(中時)