增設岡山第二交流道 獲交通部支持推動

增設岡山第二交流道獲交通部支持推動。(郭韋綺攝)

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高市岡山交流道是岡山、燕巢及橋頭等地區車輛的國道出入口，位居國道1號、台19甲線、台1線及高186線等四條主要幹道之交通樞紐。然而過於繁忙的車輛吞吐，顯然超過了岡山交流道的負荷，因此造成岡山、楠梓路段，常有車流回堵現象，車速緩慢。據了解，該路段大貨車、貨櫃車和聯結等重型車流密度居全國第二高。

交通部高公局已於去年10月收到高雄市交通局「增設岡山第二交流道」可行性評估報告，並於當月及時排入審查會議程，審議結果要求高市府補充該路段流量調查報告等資料，高市府預訂5月可完成並提報交通部。

高市府對增設交流道提出3個替選方案，其中以第一方案最受青睞，總經費預估8.37億元，其新增用地面積最少、用地取得及拆遷補償費最少、經濟效益最高，且是唯一可結合過磅動線處理的替選方案，其總經費和總工期則在3方案中居間。

立委邱志偉表示，岡山地區工廠、工業區林立，平面道路上大貨車、聯結車不絕於途，大小車輛爭道，險象環生，若能在岡山區嘉新路增設交流道，使重型車輛就近直接上下高速公路，不用繞行平面道路，可以改善車流，提昇用路安全，還可以同時減少車輛油耗與空氣污染。至於連接未來交流道相關道路拓寬和路面強化，他將請工務局與當地嘉興里積極聯繫預做改善和準備。

(中時)

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