為何帶2歲娃跟團遊歐？ 律師林智群3點神解

2018年04月13日 21:25 中時電子報 呂承哲

一名母親帶著1歲多的女嬰，參加了旅行社3月底出發的荷德比法10天旅遊，但在旅途中小孩不斷哭鬧引起團員不滿，甚至破口大罵，母親事後將過程PO上爆料公社，卻引來網友兩極評論。對此，律師林智群在臉書以經濟學「外溢成本」理論剖析，不少網友大讚精闢。

林智群表示，「未滿2歲小孩、歐洲、跟團」這3個關鍵字充分擺明母親就是想要省錢，雖然未滿2歲跟團，不用付團費，只要付一點保險費，確實很划算，但她卻沒考慮到下列3個問題：

一、兩歲以下小孩，是不適合長途旅行的！小孩比較適合短程班機，比如日本、東南亞，像是歐洲這種長程班機，連大人都會不舒服了，更何況小孩？加上母親只付1人團費，所以機上小孩只能抱著睡，導致2人都睡不好，小孩不舒服哭鬧，其他團員也受害。

二、小孩不適合跟團。若沒辦法確保小孩情緒穩定的話,，盡量不要跟團，造成別人麻煩，因為跟團就是要一起行動，時差問題、舟車勞頓，也是苦了小孩，這時候再來罵小孩哭鬧，有道理嗎？

三、別人沒義務忍耐你。當妳花錢跟團遊歐洲，別人也是花一樣的錢，身為小孩母親本該負起責任，就是要忍耐小孩哭鬧，別人可沒這個義務！別人出來旅遊，為什麼要忍耐妳的小孩哭鬧、幫妳安撫小孩？

林智群做出結語，以經濟學的「外溢成本」舉例指出，爽是自己爽，苦是苦別人，別人還不能抗議，不然就要被抱怨不夠體諒沒同理心，有這個道理嗎？

(中時電子報)