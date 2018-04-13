獨／SpeXial成員明杰驚語：偶像生涯快結束

2018年04月13日 21:50 中時 洪秀瑛

明杰有創作才華。（盧禕祺攝）

明杰很有自己的想法，現在也開始嘗試編劇工作。（盧禕祺攝）

《半熟少年》劇中打鬥戲。（可米提供）

《半熟少年》劇中打鬥戲。（可米提供）

《半熟少年》劇中打鬥戲。（可米提供）

《半熟少年》飾演高中生。（可米提供）

明杰（右）在救護車上拍《實習醫師鬥格》，左為張捷。（民視提供）

24歲的SpeXial成員明杰，從19歲出道、當兵到退伍後，身邊有一群鐵粉對他不離不棄，他吐露心聲：「陪伴我5年的人，與其說是粉絲，其實更像朋友，當她們長大不再偶像崇拜，還是繼續喜歡你，這對我來說非常重要。」他直言自己的偶像生涯已經快結束，希望趕快進入下個階段，最近他和網紅Gino脖子及湯志偉等合拍網劇《半熟少年》，也為劇中插曲填詞，就是想告訴大家自己可以有不同表演及創作面向。

明杰螢幕形象壞壞的、有股傲氣、看起來像富少，他坦言自己也意識到外型固有特色，所以常容易讓人有點先入為主觀念。拍攝中的民視《實習醫師鬥格》、 LUVE TV網路平台將播出的 《半熟少年》，都是相中他這些特質，笑言其實自己家裡一點也不富裕，卻總是演有錢人，而他最想挑戰的不是貼近自己個性的角色，而是想演個有娘味的同志角色，它可以很有層次和靈魂，「因為身邊有太多人可以讓我參考」。

他平時不笑的時候，常被以為擺臭臉，去年還有某位通告藝人在節目中暗指他有大頭症，他當時未回應，這次訪問才說是被誤解，「跟我相處過的人就知道我不會有這方面的問題，應該說，我就是長得一副招黑臉，加上我有時嗓門大，又有自信，可能在一些原本就自卑的人面前，更容易引起他的攻擊性，要說我刻意大頭症絕對沒有，因為新聞出來當下也不是我最紅的時候，好笑的是，對方把半年前的事挖出來講，那我只能說可能人家需要糊口」。

他出道到現在，沒經歷過這種被拉黑的新聞，坦言當下大受影響，但不開心就一個晚上而已，隔天照常生活，「人還是要往前走，相信日久見人心，當下我不覺得有什麼，但人家可能有不同想法，只能提醒自己盡量避免出現在容易發生是非的場合和與發生是非的人互動」。

他坦言當兵前，性格憤世嫉俗，「覺得演藝圈有很多命運，不見得平等，有些人就是運氣比較好，有些人就是運氣比較差，那時候還年輕看不懂這些，心裡一股氣，覺得我有才華，為什麼沒人看到，當兵有一半是為了賭那股氣才去的」。他從小和歌仔戲演員出身的媽媽許仙姬相依為命，他退伍後感到迷惘，為了家計曾想回學校當大學生，也打算離開演藝圈，媽媽勸他不要輕言放棄，母子為此激烈爭吵，他現在回想起來，很感謝媽媽幫他堅持下來。

他在《半熟少年》「裝小」扮高中生，有場200多人打群架的戲超熱血，很有電影《角頭2》的感覺，「打到身上的血跡不知道是掛彩還是畫上去的，很過癮」，當時他軋拍《終極一班5》，為搶他的時間，7天內拍完8集，團隊下很多苦功，他和Gino脖子也有場格鬥戲，拍到昏天暗地。對照真實生活，他自豪從小到大沒叛逆過，「小時候家裡環境不好，再叛逆下去

，媽媽更辛苦，要不要叛逆其實全看自己的選擇」。

(中時)