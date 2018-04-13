帶小樹苗去旅行 從高鐵新竹站出發

2018年04月13日 22:55 中時 莊旻靜

一起來種樹！由梧桐及相關單位發起的「帶小樹苗去旅行」，13日在高鐵新竹站舉辦，由相關單位帶領企業志工、幼兒園孩童，共同種下百株樹苗，啟動3年「負責任植樹」長期計畫，以實際行動改變環境，林業試驗所同時提供千餘株台灣原生種樹苗，開放旅客認領，響應「帶著樹苗去旅行」。

這項植樹計畫由梧桐基金會、新竹縣環保局、林業試驗所、台灣高鐵、花王（台灣）股份有限公司等共同舉辦，會中揭露「竹北食物森林願景模型」，未來將會有300多坪的食物森林，由縣府、花王(台灣)及梧桐基金會邀請民眾共同建置，示範可永續的種樹模式。花王董事長大熊康生、梧桐環境整合基金會執行長朱慧芳等人，也帶領企業夥伴一同參與。

縣長邱鏡淳表示，希望讓民眾更加了解樹木與人類共生共存的重要性。此次活動的樹苗皆由林業試驗所培育，包含油茶樹、七里香、過山香、蘭嶼羅漢松、春不老、楓港柿及毛柿等。高鐵新竹站內特別設計種樹拍照背板，民眾可在打卡後領取小禮物。

梧桐基金會指出，負責任的植樹態度為正確種樹、後續養護，以食物森林概念，鼓勵民眾養護，現場除了贈樹苗外，林試所樹木專家也開設行動樹木教室，讓認領樹苗者正確植樹及後續照顧。大熊康生表示，企業與政府、民間團體共同推廣植樹活動，很有意義。高鐵公司執行長鄭光遠指出，去年度台灣高鐵的載運量，換算成汽車的碳排放量，為台灣減少了84萬噸的二氧化碳排放量，期望透過透過發放樹苗給旅客，散播到台灣各角落，能營造更好的生活環境。

新竹縣環保局長黃士漢指出，此次植樹行動，早在1個月前開始養土，利用環保局回收的家戶廚餘、枯枝落葉製作有機肥，填充預先挖好的樹穴，確保樹苗種下後有充足養分茁壯。

(中時)