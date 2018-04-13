綠營鐵三角成形 港媒研判賴清德離總統大位愈來愈遠

2018年04月13日 22:04 中時電子報 王家禕

總統蔡英文以超高規格，迎民進黨新潮流大老高雄市長陳菊入府擔任統府秘書長。蔡英文、陳菊與賴清德三人形成了民進黨的鐵三角。不過，港媒分析，這一形勢變動，反而令賴清德離總統大位愈來愈遠。

總統蔡英文以超高規格，迎民進黨新潮流大老高雄市長陳菊入府擔任統府秘書長。據《中評社》評論觀察，這具有多重戰略意義：第一，以後有難搞的黨政事務，通通交給陳菊；第二，蔡英文確立與新潮流的深度合作，不必再為黨內可能有2020競爭對手而操心。即便年底大選失利，必須辭掉黨主席，仍可將黨中央交給陳菊。

相形之下，作為行政院長的賴清德便沒這麼順利了。蔡英文、陳菊與賴清德三人形成了民進黨的鐵三角，但賴也形同被踩在蔡菊之下，即便有獨派大老相挺，角逐2020依然希望渺茫。而且蔡英文任期還不到一半，賴清德也不可能一直擔任閣揆。

以此來看，賴清德要出頭，恐怕得等到2024大選。然而，到了那個時候，民進黨學運世代接班人都起來了，如桃園市長鄭文燦、台中市長林佳龍等人。

按照民進黨規則，多人參與就是全民調對決。已經被定調為「台獨」的賴清德，這可能將成為他的絆腳石，畢竟「鐵桿獨」非台灣社會主流，要想在全民調脫穎而出相當困難。而且，若2020並非由綠執政，2024大選鐵桿獨更難有市場。因此，賴清德若繼續擁抱鐵桿獨，恐怕只能在「台獨」的夢幻世界當個教主罷了

(中時電子報)