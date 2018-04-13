張韶涵慘遭淘汰！她噴淚奪《歌手2018》冠軍

張韶涵擦身過，《歌手2018》由Jessie J奪冠。(取自網路)

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中時電子報
Jessie J噴淚奪冠。(取自網路)
張韶涵被淘汰，微笑揮手跟觀眾道別。(取自網路)

張韶涵因為參加湖南衛視《歌手2018》再度翻紅，甚至被不少粉絲看好奪冠，然而在剛剛播出的決賽中，確定由Jessie J、汪峰、華晨宇與騰格爾晉級歌王終極之戰，張韶涵在第一輪就被淘汰，並由Jessie J打破只頒給大陸人的潛規則，勇奪新科歌王寶座！

《歌手2018》決賽直播中，在第一輪幫唱環節，張韶涵攜手毛不易演唱崔健的《花房姑娘》與《We are the champions》，還當眾上演浪漫牽手，俏皮又可愛的表演獲網友激讚，不過最終張韶涵仍與歌王頭銜擦身過，確定在第一輪被淘汰。

其實網路瘋傳《歌手》有潛規則，歷代歌王幾乎都肥水不落外人田，都是頒給大陸歌手，如羽泉、韓紅，早前更爆出此次表現優異的張韶涵、Jessie J陪榜，冠軍早已內定為華晨宇。

因此張韶涵淘汰消息，也讓粉絲難接受，痛批：「還比什麼比 每一組誰進第二輪根據黑幕都TM猜到了，歌王是誰也猜的差不多了，黑幕還能再明顯點嗎，真的氣炸了，真噁心！」不過最後歌王出爐，也與賽前謠傳的內定黑幕有差距，Jessie J順利擊敗華晨宇成為首位英國籍冠軍。

(中時電子報)

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