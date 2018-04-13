全聯不只有最強小編 還是最強甜點店！

2018年04月13日 23:06 工商 劉馥瑜

全聯ＸTSUJIRI辻利茶舗「抹茶黑糖蜜布丁」，一盒2入65元。圖／業者提供

全聯ＸTSUJIRI辻利茶舗「抹茶麻糬銅鑼燒」，用辻利抹茶粉做成薄皮銅鑼燒，搭配紅豆顆粒、麻糬皮、抹茶慕斯的三重餡，一個36元。圖／業者提供

全聯ＸTSUJIRI辻利茶舗「抹茶雙色年輪蛋糕」，一個32元。圖／業者提供

全聯ＸTSUJIRI辻利茶舗「抹茶黑蜜蕨餅大福」，蕨餅外皮裹上一層抹茶粉，內餡為抹茶cream融入黑糖蜜，一盒2入42元。圖／業者提供

全聯不只有「地表最強小編」，還致力成為「超市最強甜點店」！繼日前與Hershey’s聯名合作推出巧克力甜點，造成一波搶購風潮，創下破億元業績後！這次，全聯再攜手日本知名抹茶品牌「TSUJIRI辻利茶舗」，聯名開發11支抹茶甜點，包括：抹茶黑糖蜜布丁、抹茶歐蕾厚燒、抹茶黑蜜蕨餅大福、抹茶麻糬銅鑼燒、抹茶紅豆小吐司、抹茶三色泡芙等眾多抹茶系列商品，有如一場抹茶甜點派對！

全聯表示，今年適逢WE SWEET品牌三周年，全聯自4/13起推出「We Sweet甜點節」，找來日本知名抹茶品牌「TSUJIRI辻利茶舗」，共同開發11支充滿春茶氣息的抹茶甜點，其中，9支商品於5/13前，可在全聯門市購買；抹茶柚子花花派 、抹茶三色泡芙則是預購商品，預購期間至6/7止。

值得一提的是，這次全聯ＸTSUJIRI辻利茶舗全系列抹茶甜點，只要32元起跳，打破一般消費者對抹茶精品甜點「高貴」的印象。全聯說，希望讓消費者在家就能輕鬆品嘗，由日本抹茶專家TSUJIRI辻利茶舗，為大家打造抹茶的日常幸福體驗。

(工商)