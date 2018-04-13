曾文水庫水位創新低 加倍清淤確保穩定供水

水利署南區水資源局把握低水位時機，針對曾文水庫淤積加倍清淤力道，確保後續南部地區長期供水穩定，圖為抽泥管排出底泥照片。（曹婷婷翻攝）

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去年8月過後，南部面臨無颱來襲，雨量進帳零星，水利署已於9月提早啟動水情應變，目前曾文水庫與烏山頭水庫蓄水量為1.04億噸(蓄水率19.6%)，台南地區水情燈號為稍緊的綠燈，水利署南區水資源局把握低水位時機，針對曾文水庫淤積加倍清淤力道，確保後續南部地區長期供水穩定。

南水局表示，去年9月開始積極產業節水、協調嘉南農田水利會透過加強灌溉管理、延後一期稻作供灌及加大間斷灌溉期距等方式節約用水，總計節約水量超過9000萬噸，此外，也透過區域調度與水庫水量放水管控等(合計調度及管控總量達6000萬噸)，預估將可如期於5月底完成今年度一期稻作供灌，預留6月底前民生產業用水需求。

為加速水庫清淤作業，南水局從多面向工作積極辦理，除透過與集水區上游相關管理單位協調合作加強集水區保育治理，減緩水庫入砂量外，亦於去年底完成曾文水庫防淤隧道，期於颱風豪雨時透過水力排沙方式加大水庫清淤力道。

此外，從去年底進入枯水期，依各項清淤工作特性掌握最佳時效執行，目前持續辦理水庫上游主流河道疏通及水庫庫區上游(大埔橋下游)陸挖清淤工作中，也同步於庫區辦理抽泥作業，採用絞吸式抽泥提升抽泥能量，年抽泥量可由原40萬立方公尺大幅提升至80萬立方公尺，後續亦規畫推動增加抽泥船進一步提升抽泥能量。

南水局預計，5月底前曾文水庫擴大清淤能達到128萬立方公尺，對比目前實際清淤量85.14萬立方公尺(預計71.63萬立方公尺)，進度明顯超前。

南水局表示，目前正值南部枯水期末，期待梅雨來臨解除旱象前，南水局持續與嘉南農田水利會、水公司、台南市政府及相關工業用水單位等共同合作節約用水及監控水情，目標是5月底前避免進入影響民生用水之第3階段限水狀況，也呼籲大家珍惜水資源，共同努力度過枯水期。

(中時)

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