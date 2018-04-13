髒髒包夯 愛買母親節主打巧克力蛋糕

2018年04月13日 23:06 中時 郭家崴

愛買8吋鮮奶油水果蛋糕，有水果、芋泥、巧克力黑森林3種內餡可選，388元。（愛買提供）

愛買新品，雪之戀奶凍捲，199。（愛買提供）

愛買新品，白木屋金玫瑰6吋蛋糕，688元。（愛買提供）

愛買新品，振頤軒芋到泥9入禮盒 x 2，340元。（愛買提供）

愛買母親節蛋糕11日起預購，近30款蛋糕188元起，食材有藍莓、柳橙、檸檬、草莓等多項酸甜水果，及日本九州100%純鮮奶、法國藍帶廚藝學校選用的CACAO BARRY巧克力、上等大甲芋頭餡等；5月8日前預購滿300元送30元烘焙/熟食系列現金折價券，取貨時間從4月20日至5月13日。

觀察到去年母親節賣5萬顆蛋糕，適合2人至5人小家庭的6、8吋圓形蛋糕占52%，愛買自製的8吋鮮奶油蛋糕、微酸帶甜的檸檬搭配海綿蛋糕體的6吋鄉村檸檬蛋糕都符合需求；人氣第2名的捲類蛋糕主打去年賣3500條的九州純鮮奶捲，有水果、芋香、摩卡多種口味的愛買自製歐式長條蛋糕，和新品雪之戀奶凍捲等，可望再提升捲類蛋糕2成銷量。

也因髒髒包話題正夯，愛買每日烘焙商品銷量上升2倍，應景推出艾波索草莓黑金磚，與以柳橙勾出巧克力香氣的6吋橙香法芙娜巧克力蛋糕等巧克力蛋糕。此外，今年首度和白木屋、振頤軒等名店合作，推出綿密芋泥搭布丁的戀紫6吋蛋糕、蜜漬草莓溶化在濃郁起司餡的金玫瑰6吋蛋糕、口感如冰淇淋結合酥脆低糖高鈣餅乾底層的重乳酪蛋糕、採用大甲上等檳榔心芋鬆軟綿密入口即化的芋到泥9入禮盒。

(中時)