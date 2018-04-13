汽車格不能停腳踏車怎麼辦？神級住戶用這招...管委會哭笑不得

2018年04月13日 22:44 中時電子報 林毅 ／綜合報導 ／綜合報導

這作法引起網友兩極化反應，有人認為住戶鑽漏洞造成亂象，也有人認為既然沒有造成不便，就沒關係 (圖／翻攝自mobile01)

正所謂山不轉路轉，社區停車場的汽車格內不能停腳踏車怎麼辦？有神級住戶直接使出大絕招，讓管委會的人哭笑不得，網友也大笑，說實在太有才。

一名網友在《mobile01》上PO文，表示「社區同意，能在汽車格(獨立產權)內，放入機、踏車的，都默許停放。問題是沒提到不能往上停放」，於是自己的同事就直接立了一根鐵柱，然後把腳踏車網上掛，一共疊了3台腳踏車，但社區委員開會的時候就直接打槍，表示與原本不能放雜物的用意相抵，讓他PO上網詢問大家的社區又是如何規範。

有網友笑說「你同事實在太有才」、「道高一尺，魔高一丈啊」，但也不少人痛批原PO同事「把方便當隨便」、「社區亂象就是因此而來」、「如果每個人都這樣擺，停車場會有多亂」。不過也有人反駁：「私人產權的停車位，管委會有權介入？」、「如果沒造成他人不便，為何不可以？」、「我自己的停車位放我的腳踏車、機車有何好館的」，底下則有專業網友解答：「停車位是不是私人產權，要看是【使用權狀】，還是【所有權狀】，如果是【使用權狀】，就必須完全遵守【管理規約】，不是想放什麼都行」。

(中時電子報)