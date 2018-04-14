律師說法》破解密碼逮腥夫劈4女 犀利人妻反挨告…

2018年04月14日 00:30 中時電子報 黃眉青 文／天秤座法律網、編輯／

新北市一名江姓男子於民國101年離家出走，雖一度因江妻苦勸而回家，但隔年又離家出走。江妻103年得知江男住處，猜測江男的臉書密碼可能就是住處門牌號碼，果然全部猜中，查看江男臉書後，竟發現江男跟四名女子的外遇私訊及性愛照，江妻憤而向法院訴請離婚。地院法官認為，江妻偷看江男的臉書訊息雖侵害江男的隱私權，但基於男女偷情不易取得直接證據，認定臉書私訊內容可當證據，因而判准離婚，且江男須賠償江妻二十萬元，本件可上訴高等法院。另外江男有針對江妻違法偷看他的臉書訊息此行為，提出告訴。

●法律評析

一、刑事上可能成立入侵他人電腦罪

本則新聞中的江妻猜中江男臉書密碼，進入江男臉書偷看其私訊內容，此行為可能成立刑法上的入侵他人電腦罪。入侵他人電腦罪的成立前提為「無故」，意思是「行為人沒有進入電腦系統的權限」，入侵的方式有三種，輸入他人帳號密碼、破解使用電腦的保護措施，或利用電腦系統的漏洞。江男既然未告知江妻其臉書密碼，則江妻並未有進入江男臉書帳號的權限，江妻上述的偷看行為即屬於「無故輸入他人帳號密碼而入侵他人電腦或相關設備」，此罪的法定刑為三年以下有期徒刑、拘役或科或併科十萬元以下罰金。根據媒體報導，江男已針對江妻上述行為提出告訴，江妻究竟是否成立侵入他人電腦罪，要等檢察官偵查後起訴，法官審理後下判決，才會得知。

二、民事上，民庭法官判准離婚，且江男須賠償江妻20萬元

(一)最高法院肯認通姦罪或妨害婚姻事件的「不貞蒐證權」

江妻的偷看行為實際上已侵害江男的隱私權及通訊自由，藉由偷看此違法行為所取得的資訊，是否可作為通姦罪或妨害婚姻事件訴訟上的證據，不無疑問。最高法院認為，就社會現實情況觀察，妨害他人婚姻權益的不法行為，常以隱秘方式進行而受到隱私權、住居權的保護，被害人往往難以舉證，因此，應容許一定程度的不貞蒐證權。本則新聞中的地方法院採取前述最高法院的見解，並認為江妻「非以強暴、脅迫的方式」取得江男臉書的帳號密碼，因此認定江妻藉由偷看所取得的證據，具有證據能力，可作為通姦罪或妨害婚姻事件訴訟上的證據，進而判准離婚。

(二)江男因侵害江妻的配偶權且情節重大，所以須賠償江妻20萬元

江男外遇此行為，侵害江妻的配偶權且情節重大，屬於民法上的侵權行為，於是江妻根據民法第195條第三項準用第1項，向江男請求損害賠償200萬元。但地方法院認為索賠金額過高，最後判決江男僅須賠償江妻20萬元。

(中時電子報)