《兩岸星期人物》低調神秘富二代 華為新女掌門人孟晚舟

2018年04月14日 08:11 中時電子報 李靖棠

隨著大陸改革開放進入第30個年頭，不少龍頭企業也逐漸面臨二代接班的「問題」，其中被業界視為強人董座的任正非，更是外界關心的焦點之一。作為中國最大民營企業的華為，終於在上月底（3/23）公布新一屆董事會名單，其中接替任正非副董事長位子的人，正是蟄伏於企業20年、從基層打拼向上的女兒- 孟晚舟，將成為華為集團新一代掌門人。

現年46歲的孟晚舟，是任正非的掌上明珠，之所以不同姓氏，據傳是孟晚舟自己選擇，與母親孟軍同姓。大學畢業於華中理工大學，1993年進入華為工作，從總機和文件印刷這類基層的工作做起，還擔任過祕書、銷售、客服、做產品目錄、參展事務等多種跨領域的職務。歷練4年後返回母校，攻讀會計碩士學位，並轉入華為的財務部門，一步步推動企業財務改革，對整個大集團的「系統」能更順暢的運行，她也陸續爬上帳務管理部總裁等職務。

被稱為最低調的企業二代，孟晚舟將成為華為新任的副董事長。（圖/華為）

由於和父親不同姓，加上性格相對低調，讓孟晚舟的身份在華為內部一直是個「謎」。加上任正非嚴厲帶兵風格，即使對於掌管財務系統的女兒，也一樣會破口大罵。讓她在2013年首次面對媒體，公布華為企業的年度財報時，「任正非愛女」的身份才因此曝光，甚至有大陸媒體打趣地說，「公主藏了20年。」

出席國際經濟論壇的孟晚舟（圖右），與俄羅斯總統普丁（圖左）共同發表談話。（圖/新華社）

一向用人惟才的任正非，與其他的龍頭企業不一樣，膝下一子一女，兒子任平是華為一名服務商，並未進入公司管理高層掛職；女兒若非有兩把刷子，能將一個跨國龐大集團的財務系統整合改良，並實際讓公司節省大筆時間與金錢，也因此讓她坐上華為財務長的大位。

華為掌門人任正非（圖左）與其掌上明珠孟晚舟（圖右）。（圖/搜狐、華為官網）

在華為人眼中，孟晚舟待人隨和，毫無老闆女兒的架子。曾接近孟晚舟的人士回憶說：孟喜歡穿色彩鮮豔的衣服、在意妝容修飾，與通常職業女性的氣質迥異，但思維方式頗具國際化視野。但於外界而言，和任正非一樣，孟晚舟低調、神秘，她的一切不斷為外界所猜測。她曾在清華大學演講，提到華為的選才政策，「華為不按學歷，按價值和潛在貢獻定薪，牛人年薪不封頂。」

未來接掌華為後，孟晚舟會是個怎樣的新掌門人呢？（圖/大陸媒體）

當被問到對父親任正非的想法時，孟晚舟曾這麼說，「在華為之前，他是一名慈父；但也許是管理企業改變了他，如今的他，是一名嚴父。」但對外界，面對父親的嚴格要求、批評指正和多年來的「培養」，她也只是在默默地在做好自己的工作，以實際的成績說服大眾和父親。低調、樸實和認真做事的孟晚舟，與眾多炫富、炫車的企業第二代相比，她真的是「最低調的企業二代」。

(中時電子報)