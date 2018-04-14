姑婆同居人猥褻女大生 還辯稱：她沒穿內褲誘惑我！

2018年04月14日 00:02 中時電子報 呂承哲

新北一名柯姓男子長期猥褻同居人的姪女，甚至拿刀威脅要殺死她，柯男被逮後還辯稱「是她沒穿內褲誘惑我！」新北地院依乘機猥褻、恐嚇等罪，判處柯男2年4月徒刑，當中4月可易科罰金。

據判決書指出，女大生前年7月因求學而借住姑婆家，同年的10至12月期間，只要姑婆一出門，柯男就會闖入她的房間猥褻，伸手從胸部摸到下體，直到女大生驚醒才會停止惡行。直到當年底，女大生決定蒐證揭發柯男惡行，她在房間內隔著門錄音，不斷逼問柯男說出「你要不要承認你有摸我胸部」、「你一天到晚要不要做愛」等話語，便坦承並要求女大生開門。

去年2月，女大生再次被柯男猥褻，她氣得向姑婆告狀並打算搬出去，讓柯男氣得怒斥「我要拿刀殺死你」，還拿把刀子插在女大生的床頭櫃，讓她嚇得報警。

柯男供稱，自己只是要叫對方起床，且錄音檔不清楚，不能為證，法院審理時則改口稱，是女大生洗完澡後都不穿衣服，還說過「是她沒穿內褲誘惑我」、「夏天她常全身赤裸在家，這樣我隨時都可以摸，沒必要跑到她房間」等話語。

法官認為，2人並無恩怨，女大生沒必要陷害柯男，另外，女大生害怕將柯男惡行揭發，會讓自己沒有地方居住，才會隱忍，期間還私訊男友、學姊訴苦，認定柯男乘機猥褻女大生31次、強制猥褻2次，判處柯男2年4月徒刑，當中4月可易科罰金。

(中時電子報)