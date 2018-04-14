吃魚過敏、衣服破掉...菜兵家長秒打1985 新訓班長崩潰：國家要完

2018年04月14日 00:02 中時電子報 林毅

新訓班長說，有家長照三餐打1985，結果只是因為兒子吃魚過敏、衣服破掉... (圖／翻攝自靠北長官2.0)

隨著網路越來越發達，資訊透明化，許多軍中的黑暗事件與不合理規定也不斷被揭露，但也似乎讓年輕人變得不耐操，媽寶草莓兵時有所聞。一名軍中幹部日前就在網路上抱怨，許多菜鳥兵的家長三不五時就打電話關切，讓人相當無奈。

一名新訓班長在臉書「靠北長官2.0」PO文抱怨，指出自己的工作就是要協助這些成年人由民轉兵，出了社會能夠面對各種挫折，提升抗壓性。但這些菜兵背後的家長往往一點小事就是各種狂CALL 1985專線，而且是照三餐打。

這名班長指出他碰過最離譜的事情就是，晚餐吃魚結果兒子過敏也打1985，鞋子不合腳也是立刻1985，請喪假只需要傳真關係人證明也要打1985，連衣服破掉都要打1985。

新訓班長在文末無奈說，自己也才23歲，卻感受到國家基礎教育有極大問題，他呼籲這些媽寶家長們，要當兒女們的好榜樣，而不是教育他們如何當媽寶，否則「國家真的會垮」。

許多網友點頭如搗蒜，說：「18歲？我覺得是1歲8個月」、「遇到事情不是跟長官反應，而是跑去找爸媽討拍，有夠無言」、「你不是軍人，是保母」。也有前輩們分享自身經驗，表示大多數家長還算理性，但有些真的無法溝通。還有網友推薦「第一次養狗就上手」書籍，笑翻所有人。

(中時電子報)