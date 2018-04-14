毛嘉慶驚爆：「卡管」不力 教育部長潘文忠請辭！？

教育部長潘文忠。（資料照片）

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中時電子報

教部卡管將近100天，前國民黨文傳會副主委毛嘉慶深夜驚爆，傳出休假的教育部長潘文忠，因卡管不力，其實並不是請假，而是請辭！？府院高層已在慰留中。

毛嘉慶在臉書指出，潘文忠執行卡管計畫不力，獨派、執政高層肯定相當不爽。他被台大師生告了瀆職，昨也揭露教育部公然給了「地下教育部長」莊國榮7個計畫案、研究案，潘文忠公突然感到有壓力，今天連「卡管跨部會諮詢會議」都請假了。

毛嘉慶點出，歹戲拖棚3個月，民進黨不怕醜，就算管爺是中研院士、美國名校伊利諾大學知名學者，也是計量經濟國際權威，民進黨就是要幹掉他。箭在弦上，潘文忠公為何搞失蹤？很詭異吧!據他掌握的消息，潘文忠不是請假，是請辭！？而且據說府院高層已在慰留。這時高層通常是一邊慰留也一邊找備胎比較合理。畢竟潘文忠公辦事不利，讓執政黨面對選舉的壓力越來越大，找個動作麻利點的人來下手殺掉台大校長，或許不失為一個好選擇，反正是換部長而已，又不是換地下部長，沒傷筋動骨，一切好說。

毛嘉慶強調，即使外傳教長請辭，高層卡管仍沒打算要停下來。民進黨出錯被抓包會怎樣？錯到底囉！反正越粗暴他們越有執政快感，這些圈圈叉叉的人究竟會怎麼樣搞下去，潘文忠究竟辭不辭得成？讓我們繼續看下去！

(中時電子報)

文章來源：毛嘉慶臉書

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