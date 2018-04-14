白宮： 日相安倍17日抵美進行「工作訪問」 討論北韓經貿

2018年04月14日 02:56 中時 江靜玲

白宮資深官員今天表示，日本首相安倍晉三將於17、18日在佛州的海湖莊園與美國總統川普舉行雙邊會談，就北韓議題和「川金會」，美日雙邊經貿和美國重新加入跨太平洋夥伴協定（TPP），以及能源、南海等議題，討論並交換意見。

白宮資深官員今天向就下周將在佛州海湖莊園舉行的川普與安倍晉三會談，進行背景簡報。

白宮官員將此次安倍訪美定為「工作訪問」。川普總統和安倍首相擬於17日下午舉行一對一晤談，雙方國安高層官員接著舉行小型會議。晚間川普夫婦與安倍夫婦共進晚餐。

18日美日將舉行大型雙邊會議，討論北韓，美日在印太區共享的優先目標，包括能源、航行與領空自由、市場准入和國際法規，確保印太區域自由開放，並將討論如何深化雙邊貿易。川普與安倍預定於18日下午舉行共同記者會，屆時並將接受媒體提問；晚間川普夫婦會以晚宴款待全體日本訪問團成員。

美日雙方安全經濟相關資深官員也都隨行，並在17、18日分別舉行會談。官員稱，川普政府的北韓專家都將出席此次會談，其中並至少3名通曉日語者。

該名官員表示，川普和安倍兩人一直保持密切聯繫，經常在電話中交換意見，川普非常尊重安倍對東北亞的意見和觀點。官員說，川普與金正恩峰會已準備數周，定會在這次安倍訪問中觸及，「川金會」時間一如川普提及在5月或6月，但他無法透露細節。

官員指出，川普政府的安全與經濟資深顧問，以及北韓專家都將出席此次會議，其中並至少3名通曉日語者。該官員證實，新任白宮國安顧問波頓上周已與日韓對口官員見過面，除了談及北韓與雙邊議題，也為川普與安倍的會談做準備。

對於川普有意重返跨太平洋夥伴協定（TPP），官員表示，川普總統的經濟顧問和內閣成員都將同行。官員強調，不論雙邊或多邊貿易協定，川普總統強調，只要是能讓美國勞工受惠都願支持，但任何協議須對美國有吸引力才會考慮。

(中時)