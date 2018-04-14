「頑GAME」鐵牛帶老婆蜜月 衰淪克難之旅

2018年04月14日 04:20 中時 蔡琛儀

鐵牛和老婆造訪大阪環球影城。（webtvasia x 上行娛樂提供）

婷婷開心扮成美少女戰士。（webtvasia x 上行娛樂提供）

網紅「頑GAME」鐵牛今年元旦和交往5年的空姐女友婷婷結婚，2人原本預計4月2日飛往日本大阪度蜜月，但7天的旅程不但在交通上問題連連，還超支7萬多元，讓婷婷大嘆：「這根本不是蜜月吧，這麼波折，就是一個克難的小旅行！」

鐵牛這次特地帶婷婷到大阪環球影城的「季節限定」美少女戰士遊樂設施慶祝新婚，沒想到2日飛往大阪的飛機一位難求，導致他們候位失敗，緊急用全額價改買隔天的機票，不僅行程延誤，連環球影城的門票都得重買。9日準備回台灣時，依然買不到從大阪回台機票，由於鐵牛10日必須趕回台北出席記者會，最後只能買輾轉從大阪飛東京，再從東京飛高雄的廉航機票。

鐵牛無奈地說：「我們到高雄機場的時候已經晚上11點多，花半小時坐車到左營，但卻沒有趕上最後一班高鐵。然後打算搭客運到桃園，又發現身上現金不夠，也不能刷卡…。」只好領完錢後搭下一班客運到新竹，再請實況主好友「皮弟」開車載他們到桃園拿車，一行人回到台北時，已經是凌晨4點。

雖然艱辛，但鐵牛笑說，婷婷在美少女戰士館玩到哭，還對他說：「沒想到有生之年有機會可以跟美少女戰士一起戰鬥！」再加上2人還一起看到櫻花雨、每天吃一蘭拉麵，留下許多美好的回憶。

(中時)