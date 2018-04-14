從台灣戒嚴到六四天安門！「港台錄像對話」見證1980-90s

2018年04月14日 06:23 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

歷史是國家和人類的傳記～托爾斯泰《戰爭與和平》！歷史不只是過去，其所影響是改變現在、甚至超越未來！然而歷史也可能被「竄改」、被「忘記」，從影像紀錄的「歷史」也可能並非真實！在詭譎多變的2018春天，來當代館看展、看錄像，從台灣戒嚴到六四天安門，兩岸三地在1980-90究竟發生哪些事，有什麼值得我們去省思，或是從過去中我們「預見」了什麼？

台北當代藝術館從04月07日至06月03日於MOCA Studio實驗展場展出「不只是歷史文件：港台錄像對話1980-90s」，由台灣國際紀錄片影展策展人林木材、台南藝術大學孫松榮教授、香港錄像團體「錄映太奇」共同策劃，透過有系統地回顧1980至90年代港台重要的錄像藝術作品，帶來重思歷史的契機。

1980年代初期，錄像藝術在台灣與香港同時崛起，兩地藝術家不約而同地透過作品積極介入社會議題與政治衝擊。（當代館提供）

17位藝術家20件錄像藝術回應重大歷史事件

1980年代初期，錄像藝術在台灣與香港同時崛起，兩地藝術家不約而同地透過作品積極介入社會議題與政治衝擊，既表達個人訴求，亦回應歷史變動，展覽名稱取為「不只是歷史文件」，是為了回應2017年中國當局所發表的「中英聯合聲明只是歷史文件」。

17位台港重量級錄像藝術家挾帶強勁的批判力道見證紀錄歷史，展出20件作品分別回應了1984年「中英聯合聲明」、1987年「台灣解嚴」，1989年「六四天安門」與1997年「香港政權移交」等兩地共同經歷過的重大政治事件。

20件作品皆以台港兩地共同經歷過的重大歷史事件為主題，展現創作者對當下現實的精準洞察力，也帶有濃厚的批判意味。（當代館提供）

前衛創新之形式省思製造新聞 製造歷史現象

進入第一間展間以台灣藝術家鄭淑麗《Making News, Making History》作品為首，透過五頻裝置播映外媒CNN節目《Live from Tiananmen Square》、中央電視台的新聞報導，以及她所拍攝的現場畫面，從「媒體」的角度討論1989年六四天安門民運的真相為何，這也是該作品時隔近30年後，首度於亞洲展出！

透過有系統地回顧1980至90年代港台重要的錄像藝術作品，帶來重思歷史的契機。（當代館提供）

香港兩位重量級的女性錄像藝術家馮美華、鮑藹倫，分別透過《她說為何是我》（1989）、《兩頭唔到岸》（1990）、《估領袖》（1990）等多部作品，既呈現當時港人徬徨焦慮的狀態，或以黑色幽默反諷專制獨裁的荒誕。

策展人孫松榮展間導覽。（當代館提供）

而台灣雖於1987年解除戒嚴，電視卻仍被黨政軍所控制，王俊傑《FACE╱TV》（1988-1989）、王俊傑與鄭淑麗《歷史如何成為傷口》（1989）及綠色小組自己架設電視台的《綠色電視台開播片》（1989）等作品，皆有意識地以錄像作為抵抗威權主流的媒介，譏諷當時政權。

面對移民潮爆發與國際政治權力拉扯，多媒體藝術家洪素珍的《東╱West》，透過一分為二、一邊說中文一邊說英語的嘴巴，呈現中西文化衝突的為難，由榮念曾和沈聖德創作的香港第一部錄像作品《錄像桌子》，維持中心／忠心地圖往右或往左旋轉。

展覽特別選用傳統電視為播放載體，還原影片原始本質的呈現與加深歷史連結度，第二間展間投影螢幕，則輪播了畫面為「頭像」的作品，放大了影片中角色與觀眾的對話，其中陳界仁的《閃光》（1983-1984），當年曾於台北美國文化中心被禁播，還有袁廣鳴首次結合影像與雕塑的作品《離位》。

走廊三件作品陸續為展覽結尾，鄭志雄和麥志恆的《東方紅》放置一個印有毛主席照片的日製打火機，搭配螢幕明亮光線與音樂最後打火機倒下，凸顯諷刺了兩地與中國處於愈顯緊張與對立的政局。

貴賓合照（由左至右）中華文化總會副秘書長張鐵志、歌德學院院長羅岩、國家電影中心執行長陳斌全、策展人林木材、策展人孫松榮、台北當代藝術館副館長張玉漢、印尼經濟貿易代表處工業部主任沙羅尼Mr. Syahroni Ahmad、西班牙商務辦事處處長MR. JOSE LUIS ECHANIZ。

「不只是歷史文件：港台錄像對話1980-90s」

時間：04/07（六）— 06/03（日）

場地：台北當代藝術館 MOCA Studio實驗展場

(中時電子報)