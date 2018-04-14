4月14日三報頭條要聞

三報頭條要聞

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中時電子報
綜合報導

◎中國時報

張景森神救援！5縣市節電10％ 深澳電廠就不蓋

深澳電廠爭議延燒，面對爭議持續擴大及國民黨將直接訴諸公投，政務委員張景森昨接受《POP搶先爆》專訪時說，只要北、北、基、宜、桃5縣市承諾節電10％ ，就可不蓋深澳電廠。

收購49％股權 有望升格NBA首位台裔老闆！蔡崇信入主籃網 林書豪樂透

美職籃（NBA）季後賽將火熱開打，台裔球星「豪小子」林書豪所屬布魯克林籃網隊準備放暑假，不過籃網球團，12日迎來台裔新勢力加盟管理階層喜訊。NBA理事會無異議通過，台灣出生的阿里巴巴集團副主席蔡崇信（Joseph Tsai）收購籃網49％股權重大交易。協議規定，蔡崇信在2021年後可繼續收購球隊剩餘股權，屆時可望升格NBA史上首位台裔老闆。

超越815 今夏用電將創新高

熱熱熱！全國最高用電量昨天衝上3106.8萬瓩，創歷來4月第二高紀錄。台電提出最新用電預估，今年夏天用電量恐創3690萬瓩新高，比去年815大停電最高紀錄還多出1.2%。台電說，只能祈禱不要有大型機組破管情況發生。另外，核二2號機已申請再運轉，盼望5月可以併聯發電，解燃眉之急。

◎工商時報

12檔內資挺到底 衝鋒

熱錢來得快去得快，新台幣匯率貶至1個月來新低，外資今年來賣超台股884億元，並大舉減持反向ETF，權值股首當其衝。法人指出，三大現象數據顯示，台股要重返一萬一有賴內資扮要角，選股邏輯以投信、自營商買超的績優股為重點。

林書豪老闆換台灣人! 阿里蔡崇信 入主NBA籃網

與台灣淵源深厚的阿里巴巴集團副主席蔡崇信，真的要成為林書豪的老闆了！美國職籃NBA理事會日前通過，蔡崇信以11.5億美元收購布魯克林籃網隊49％股權案，這也是NBA史上最大一筆華人收購案。

出口遽降 大陸3月驚見貿易逆差

與台灣淵源深厚的阿里巴巴集團副主席蔡崇信，真的要成為林書豪的老闆了！美國職籃NBA理事會日前通過，蔡崇信以11.5億美元收購布魯克林籃網隊49％股權案，這也是NBA史上最大一筆華人收購案。

◎旺報

磁吸效應台企將現跟風 台如何應變？獨角獸奔A股 台股獨憔悴

編者按從大陸兩會開始至今，獨角獸企業回歸A股的議題就一直受到各方熱議，尤其在3月確定將開展CDR（中國存託憑證）試點後，獨角獸企業將因此向A股市場更加靠攏，隨著富士康成功登A股，不僅大陸獨角獸在A股占有一席之地已成定局，更成為台企跟風赴陸上市的分水嶺，未來台灣資本市場將何去何從？台股市場會否面臨邊緣化的命運？有關部門及企業又要如何因應？本報將藉由這次的專題報導，從業內專家、政府部門、台商企業主等不同的角度來加以剖析。

A股強力磁吸 掏空台資本市場

金管會前主委、立委曾銘宗認為，鴻海子公司富士康工業互聯網（FII）在大陸上市是台灣資本市場發展重大分水嶺，台商企業大陸上市速度正在加快，以後還會更快，台股將慢慢邊緣化。「磁吸效應的結果不止台灣資本市場空洞化，企業跑了、人才就跑了，到時台灣要怎麼辦？」

金管會小對策 難敵陸大戰略

迎戰陸股強大「磁吸效應」，台灣要如何因應？立委曾銘宗表示，第一點，面對外界快速變遷，台灣主管機關不應自我侷限，因為小措施、小對策已經無法因應環境的快速變遷。第二點，盡速推動國際化，與世界接軌。

(中時電子報)

從台灣戒嚴到六四天安門！「港台… 文化部嫁接獎助計畫！盼更多人才…

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