花博「品甜點」！蔣夫人最愛鬆糕、土雞蛋烤布蕾拚美味

2018年04月14日 07:50 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

傳統市場嚐美味，不只小吃驚人，繽紛甜點要你少女心大爆發！台北市傳統市場界的年度盛事—天下第一攤開戰，本次首推從市場大媽到名媛貴婦最愛的「甜點」為主題， 15家來自台北傳統市場名媛甜點參賽攤商，將於4/14(六)在活動現場爭奪全台北市場人氣甜點的殊榮，台北傳統市場節4/14-4/15在花博公園要翻轉市民對傳統市場的認知，現場規劃「市場心蛻變」特展，並推出市場節獨家優惠好康，邀民眾一同來市場節引爆少女心指數。

2018傳統市場節將在本周末於花博廣場正式登場，現場將有市場甜點人氣鑑賞。（台北市政府市場處提供）

今年天下第一攤首次以不分中西式的方式，將市場甜點列入評比項目中，現場集結台北市傳統市場甜點精選攤商，包括蔣宋美齡最愛的「鬆糕」、融合傳統發揮創意征服饕客的「千層饅頭」、觀光客來台必去必吃的美食之冠「大餅包小餅」、號稱東方布朗尼的「巧克力鳳梨酥」、去年榮獲天下第一攤滷肉飯金賞的鮮肉老闆最新力作「杏仁豆腐」及經典法式小點有天使之鈴美名的「可麗露」和自家農場生產土雞蛋製作的「索菲烤布蕾」等優質攤商，將於4/14活動現場由民眾選出心目中最愛的傳統市場甜點。

超過半甲子的士林市場大餅包小餅，以融合的滋味，挑戰今年天下第一攤頭銜。（台北市政府市場處提供）

今年首次與悠遊卡公司合作，設置悠遊卡體驗專區，讓民眾享有多元支付選擇。邁入第十一屆的市場節，今年天下第一攤主打名媛甜點，就是要翻轉民眾對傳統市場的既定印象，傳統市場的甜點優質程度超越一般人的想像，歡迎大家來市場節滿足第二個胃。」

以自家農場產的雞蛋製成的索菲烤布蕾，一直是水源市場裡的人氣甜點。（台北市政府市場處提供）

2018台北傳統市場節4/14-4/15於花博長廊廣場展出，精選市場名攤讓民眾能一次品嘗到台北傳統市場美食，活動現場每日限時開放「一卡在手 幸福袋走」限量市場版及甜點版福袋，民眾只要使用悠遊卡刷10元，就可以輕鬆帶走市場經典美食與幸福甜點，另推出「減塑心行動」響應環保推廣活動，民眾只要憑個人環保餐具至服務台，即可兌換專屬不織布購物袋乙份(數量限量，送完為止)，活動當天另有多項優惠，讓民眾一同體驗台北傳統市場魅力。

(中時電子報)