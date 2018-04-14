文化部嫁接獎助計畫！盼更多人才赴美成下個「林懷民」

2018年04月14日 08:04 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

讓台灣更多優秀藝文人才出國深造，放寬視野，學習更多國際管理、行銷、政策、著作權，將這些寶貴經驗傳承回台灣！讓台灣發光發熱，如同多年前赴美後返台創造國際級舞團的雲門舞集創辦人「林懷民」！

文化部13日與Fulbright Taiwan學術交流基金會合作召開「台美藝文行政人才交流獎助計畫」徵件記者會，在文化部政務次長楊子葆，及美國在台協會文化新聞組組長暨Fulbright獎助計畫美方董事主席孔世杰(Jesse Curtis)的見證下，會中分別由文化部文化交流司吳紹開司長及基金會執行長李沃奇(William Vocke)代表雙方單位簽署推動計畫的合作意向書，也正式對外宣佈計畫即日起展開徵件。

雲門舞集藝術總監林懷民特別出席分享身為Fulbright學人及管理舞團的經驗談，肯定本計畫的設置意義，鼓勵國內藝文行政工作者踴躍申請，開拓眼界，為台灣藝文環境帶回國際趨勢觀察。

獎助計畫將結合基金會「專業類人員獎助」機制，在其下設置「文化部專類」，分「藝術管理」、「政策研發」、「國際行銷」及「著作權研究」4個重要行政領域對外徵件，每年薦送3名中高階藝文行政人才赴美研習，並自108年中連續跨3個年度辦理。

楊次長表示，Fulbright Taiwan學術交流基金會是美國國務院聲譽崇高的Fulbright 獎助計畫在台執行單位，而拓展台美藝文人才交流管道向來是文化部推動文化交流政策的重要方向。歷經多次與美國在台協會討論，並考量國內藝文行政人才培育甚值重視，終於催生出這個計畫，非常期待能藉此強化台美官方在文化合作上互動，以及我國藝文生態的健全發展。

Fulbright Taiwan學術交流基金會執行長李沃奇及美國在台協會文化新聞組組長暨Fulbright獎助計畫美方董事主席孔世杰，則皆表示Fulbright獎助計畫已累積世界155個國家的合作機構共同推動，過去基金會在台耕耘60年，台灣各領域傑出人才透過這個獎助機制，發展出多元的Fulbright學人網絡，此次能經由文化部的支持，再自藝文行政增加與獎助機制的合作，必然能促成更豐碩的台美文化交流成果，並且樂見延伸出許多相關國際合作機會。

2019至2020年度Fulbright獎助計畫專業人員類申請即日起至10月31日收件，有意申請者請務必把握機會，相關訊息可查詢Fulbright學術交流基金會官網。

(中時電子報)