Live》林子偉本季首先發 戰金鶯首打席敲長打

2018年04月14日 08:19 中時電子報 蔡銘仁

效力紅襪的林子偉上大聯盟，首度獲得先發機會！紅襪今(14日)對戰金鶯，林子偉擔任先發9棒游擊手，前兩打席揮出1支二壘打、跑回1分，並在4上和隊友演出1次阻殺，結果來看，是替球隊多守住了1分，3局打完，紅襪以6比1領先。

林子偉因波格茲(Xander Bogaerts)受傷，美國時間4月10日上到大聯盟，截至昨天替補出賽2場，1打數無安打，獲1次保送上壘。此役林子偉和霍特(Brock Holt)輪替，本季首扛先發，和紐涅茲(Eduardo Nunez)組成二游搭檔。

紅襪此役面對金鶯，1下就靠紐涅茲3分炮領軍，取得4比1領先。接著2下1出局後，林子偉首度登場，對決金鶯先發提爾曼(Chris Tillman)，2好球球數落後情況下，逮中外角速球敲二壘打，並靠下一棒貝茲(Mookie Betts)的二壘打，回壘得分。

3下紅襪攻勢再起，無人出局攻占滿壘，將提爾曼打退，並趁捕手約瑟夫(Caleb Joseph)發生補逸，攻回第6分。8棒沃奎茲(Christian Vazquez)被保送，紅襪再進占滿壘，但林子偉第二度上場，面對金鶯中繼阿魯喬(Pedro Araujo)，纏鬥到第4球被外角變速球吊中吞K。

儘管錯失滿壘機會，林子偉改用守備貢獻；4上金鶯4棒亞當瓊斯(Adam Jones)揮出左外野飛球，剛好落在線邊形成德州安打，瓊斯打算趁亂衝上二壘時，右外野手貝茲撿到球後，把球回傳給等在二壘的林子偉，兩人通力合作，讓瓊斯在二壘前出局。

瓊斯出局後，紅襪先發E.羅瑞格茲(Eduardo Rodriguez)又被下一棒瓦倫西亞(Danny Valencia)揮出左外野安打，隨後才連飆2K下莊；若無林子偉和貝茲演出那次阻殺，4上很可能讓金鶯攻下第2分。

(中時電子報)