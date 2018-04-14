高雄長庚環保健走 2000人齊聚衛武營

「空手道甜心」文姿云（前排中）擔任活動代言人，站在隊伍前領走。（林宏聰攝）

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「空手道甜心」文姿云（中）為高雄長庚醫院的環保健走活動擔任代言人。（林宏聰攝）
志工們熱情洋溢的健身操為活動揭開序幕。（林宏聰攝）
志工們熱情洋溢的健身操為活動揭開序幕。（林宏聰攝）
高雄長庚副院長李建德表示，長庚致力透過相關宣導活動強化民眾運動意識。（林宏聰攝）
高雄長庚在衛武營舉辦環保健走活動，吸引2000人報名參與。（林宏聰攝）

守護健康，從走路開始！高雄長庚紀念醫院14日上午在鳳山衛武營園區舉辦環保健走活動，推廣每日運動30分鐘的健康守則，並請來「空手道甜心」文姿云擔任代言人領走，現場共2000多位民眾響應，扶老攜幼繞行衛武營園區1圈，用雙腳走出健康。

這場「走出戶外、守護健康─環保健走」活動吸引2000多人報名，高雄鳳山選區立委許智傑、民政局長張乃千、衛生局科長郭瑩璱、市議員李雅靜、陳慧文、邱俊憲、劉德林及參選議員的新人劉世賢、鍾易仲等人均親自出席共襄盛舉，場面熱鬧。

許智傑表示，高雄長庚提供優質醫療服務，每年並有2次大型健康促進活動，包括上半年的環保健走、及下半年路跑活動，守護大高雄民眾健康，13日台塑集團又與市府簽訂意向書，捐贈「王永慶、王永在昆仲公園」，對高雄貢獻良多。

高雄長庚副院長李建德指出，這是第三度舉辦環保健走，健康促進的根本之道在於健康飲食、規律運動，為了推廣全民運動，長庚致力透過相關宣導活動強化民眾運動意識，過去2年也獲得廣大迴響。

空手道國手文姿云擔任這次活動代言人，站在起跑線為民眾領走，由於高雄長庚2014年起推動運動醫學整合照護計畫，細心照顧文姿云等運動好手的體能狀況，因此近期在世界空手道聯盟頂級聯賽中獲得金牌的文姿云即使訓練行程忙碌，仍答應力挺高雄長庚健走活動。

主辦單位現場準備當季盛產的鳳梨及養生饅頭，並特別注意不過度包裝發放給參加健走的民眾，周邊並由志工規畫攤位傳授節能減碳、資源回收小常識，衛生局進行減糖、飲食營養宣導，鳳山醫院提供銀髮族口腔保健知識，加強民眾環保及自我健康照顧概念。

(中時)

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