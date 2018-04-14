NBA》真假？米克斯違反禁藥條例禁賽25場

2018年04月14日 08:36 中時電子報 黃及人

搶在季後賽首輪開打前1天，巫師替補射手米克斯竟然爆發使用禁藥醜聞！《ESPN》資深記者沃洛納斯基14日爆料，由於違反聯盟禁藥條件，米克斯將遭禁賽25場，儘管米克斯本人極力反駁，卻改變不了他無法打季後賽的事實。

本季場均6.3分、1.6籃板的米克斯，在接受聯盟禁藥檢查後，確定呈現陽性反應，可是米克斯第一時間發表聲明駁斥，強調自己從未使用過類似禁藥，他也將進行上訴，希望可以趕緊還他清白，問題是他必須先乖乖接受禁賽判決。

「在過去9年期間，我一直保持謙遜，擁有走進NBA場館，看著自己名字印在NBA球衣背面的機會，」米克斯表示，「我一直在接受禁藥檢查，在過去9年期間都順利通過了，因為我從未使用過禁藥，所以今天我感到心碎與困惑。」

「我必須澄清，我從未使用過為了增強自己表現的禁藥，因為我很尊重球賽，」米克斯說，「接下來我將進行上訴仲裁，努力把我的名字從這個錯誤判決中移除，不幸的是，直到仲裁結果出爐前，我都無法打季後賽，我要跟球隊與隊友道歉。」

不管米克斯到底有沒有使用禁藥，既然聯盟都已宣告判罰，他也只能接受禁賽25場命運，跟巫師還有最後1年價值350萬美元球員選項合約的米克斯，每場禁賽約損失3萬美元的代價。

(中時電子報)