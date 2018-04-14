監獄「太滿」降低假釋門檻？李茂生：想看立委腦袋裝什麼

2018年04月14日 08:58 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

因為監獄「人滿為患」，立委林岱樺、陳雪生等人提案修改刑法，降低假釋門檻規定，若是初犯且再犯率低的罪刑，收容人關滿刑期1/3即可申請假釋，引起熱議。對此台大法律系教授李茂生批，「想翹開立委腦袋，看裡面裝了什麼！」

李茂生在臉書表示，我國確實超額收容，目前也有計畫增加收容量，來解決人滿為患問題，他指出若是完成北監、八德監等改建，要增加萬名收容人不成問題。

他提到，日本人口1億2千萬，除21世紀初，收容量高達八萬以外，都維持在6萬人左右的收容人數；相比之下台灣2300萬人口，收容人達6萬人，確實是個「監禁大國」，但降低假釋門檻可能解決問題嗎？

「我國六萬餘受刑人中，三萬為毒，一萬為酒。」李茂生點破，酒與毒的問題不僅單純是個成癮的事情而已，更重要的是「社會連結」，換句話說，縱然當局配合假釋門檻降低的政策，積極適用假釋制度，減短服刑期間，但是這僅是加快旋轉門的速度而已。以往要花個三分鐘才能進出的人，將來僅需花費一分鐘就可以進出。矯正當局與立法當局，僅是在旋轉門上加了潤滑油而已。

李茂生說，「問題不是假釋制度，而是矯治與更生制度」，他指出，重點是我們是否反省，過度地使用了積極效果不佳、負面效果滿滿的監禁制度，一方面，恣意地加重犯罪的刑罰，隨性地增加犯罪種類，另一方面，又要在旋轉門上加油，「怎麼看都怎麼不對。」

(中時電子報)