川普下令 美軍已聯合英法對敘利亞空襲

2018年04月14日 09:11 中時電子報 李靖棠 、 楊幼蘭 、中天/ 臧國華 、中天/

美國總統川普方才發表電視演說，公佈對敘利亞現狀的反應，據路透報導，他將下令發動精準攻擊。外媒傳聞，敘利亞首都大馬士革已傳出爆炸聲響。

BREAKING: Pres. Trump orders strikes on Syrian targets following last week's suspected chemical weapons attack in Douma, Syria. pic.twitter.com/NfFt7WUmwj — ABC News (@ABC) 2018年4月14日

「不久前，我下令美國武裝部隊對敘利亞獨夫阿塞德化武相關目標發動精準攻擊，」川普在演講中說道，「而英法武裝部隊目前也進行聯合軍事行動，我們要向他們致謝。」川普還指出，這個糟糕透頂的政權有使用化武的習慣，這次大屠殺顯示，這作風有變本加厲的趨勢。

"Tonight, I ask all Americans to say a prayer for our noble warriors and our allies as they carry out their missions. We pray that god will bring comfort to those suffering in Syria. We pray that god will guide the whole region toward a future of dignity and of peace." pic.twitter.com/I3cw4LfyKq — CBS News (@CBSNews) 2018年4月14日

MORE: Explosions heard in Syrian capital of Damascus as Pres. Trump announces military action in Syria; precision airstrikes are "combined operation" with France and United Kingdom, Pres. Trump says https://t.co/bTaJ40jGwj pic.twitter.com/aA0uH6yf7M — CBS News (@CBSNews) 2018年4月14日

據法新社報導，美國海軍將參與這次攻擊行動，其中包括正在當地的「庫克」（USS Donald Cook，DDG-75）號驅逐艦，而英國首相梅伊已下令出動潛艦支援，英國軍機從塞浦路斯的軍事基地起飛。

美國高層官員證實，美軍此次襲擊再次使用戰斧巡弋飛彈。（圖/美國海軍）

先前遭受政府軍使用化武攻擊受傷的敘利亞兒童。（圖/美聯社）

敘利亞電視台報導，在英法支援下，美國已發動攻擊。大馬士革北郊有爆炸聲，已有兩波攻擊，敘利亞防空部隊已在應戰。敘利亞首都周六早傳出震耳欲聾的爆炸聲，川普說，攻擊旨在嚇阻敘利亞化武攻擊。

美國官員周五告訴路透，就像去年一樣，五角大廈這次又動用了戰斧巡弋飛彈，對數個目標發動攻擊。不過他並未透露，美國是否動用了戰機。稍早美國出動了6架巡邏機，還有1架電子偵察機對駐敘利亞的俄國軍事基地進行偵察。

據CNBC新聞網報導，一位要求匿名的消息人士透露，美國正考慮攻擊敘利亞8處可能的目標，其中包括兩座敘利亞軍機場，一座研究中心，還有一處化武設施。

(中時電子報)