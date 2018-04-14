港媒：蔡英文「以菊制賴」 2020之路穩妥

總統蔡英文（左）、行政院長賴清德(中)以及現任高雄市長陳菊(右)。(本報系資料照)

友善列印
中時電子報

總統蔡英文已決定延攬民進黨新潮流系大佬陳菊入府擔任秘書長，蔡、菊兩人與行政院長賴清德構成的「鐵三角」型態浮上檯面。對此，港媒評論認為，蔡英文下這步棋的用意，在以陳菊壓制賴清德，這也讓她在2020年代表綠營尋求連任之路穩妥，而潛在對手賴清德則要到2024才有機會了。

陳菊勸進選新北 蘇貞昌：聽到人民有需要 就會跳出來

港媒中評社社論分析蔡英文選擇陳菊擔任自己幕僚長的雙重政治意義：其一，多了一個超重量級人物幫自己協調事情，可以將最難搞的黨內事務交給她；其二，蔡英文藉此與新潮流系合作，確保2020年可高枕無憂，而即使未來辭黨主席，將黨務交給陳菊亦可放心。

文章進一步分析上述布局的影響，認為受挫最重者應算是賴清德，因為賴現在已處在被蔡菊兩人壓制的境地，就算爭取獨派大老相挺，恐怕已難成氣候。但賴也不是完全沒機會，到2024年大選這局還有基會浮上檯面，然而屆時要面對桃園市長鄭文燦、台中市長林佳龍等人的競爭，若無法延續氣勢，或繼續被定性為「台獨政治工作者」，恐成為來上位的絆腳石。

更重要的是，賴清德若要角逐大位，鐵定要經過初選全民調，但是在面對大陸譴責之下，2024年「鐵桿獨」是否還有市場很難說；相較於此，民進黨新潮流的桃園市長鄭文燦立場更開放，甚至願意擔任港澳之友協會會長職務，顯然算得比賴清德更遠。

(中時電子報)

文章來源：中評觀察：賴清德距離大位已遠矣！

四個「巧合」華麗復出 孫大千：蘇貞昌演很大！
蔡政府執政百姓生活變差 許信良… 賴揆：潘文忠周四院會後請辭 目…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。