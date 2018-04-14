港媒：蔡英文「以菊制賴」 2020之路穩妥

2018年04月14日 09:26 中時電子報 黃以謙

總統蔡英文已決定延攬民進黨新潮流系大佬陳菊入府擔任秘書長，蔡、菊兩人與行政院長賴清德構成的「鐵三角」型態浮上檯面。對此，港媒評論認為，蔡英文下這步棋的用意，在以陳菊壓制賴清德，這也讓她在2020年代表綠營尋求連任之路穩妥，而潛在對手賴清德則要到2024才有機會了。

港媒中評社社論分析蔡英文選擇陳菊擔任自己幕僚長的雙重政治意義：其一，多了一個超重量級人物幫自己協調事情，可以將最難搞的黨內事務交給她；其二，蔡英文藉此與新潮流系合作，確保2020年可高枕無憂，而即使未來辭黨主席，將黨務交給陳菊亦可放心。

文章進一步分析上述布局的影響，認為受挫最重者應算是賴清德，因為賴現在已處在被蔡菊兩人壓制的境地，就算爭取獨派大老相挺，恐怕已難成氣候。但賴也不是完全沒機會，到2024年大選這局還有基會浮上檯面，然而屆時要面對桃園市長鄭文燦、台中市長林佳龍等人的競爭，若無法延續氣勢，或繼續被定性為「台獨政治工作者」，恐成為來上位的絆腳石。

更重要的是，賴清德若要角逐大位，鐵定要經過初選全民調，但是在面對大陸譴責之下，2024年「鐵桿獨」是否還有市場很難說；相較於此，民進黨新潮流的桃園市長鄭文燦立場更開放，甚至願意擔任港澳之友協會會長職務，顯然算得比賴清德更遠。

(中時電子報)