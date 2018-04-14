恐怖！赴泰按摩遭性侵 台女報警竟被掛電話

2018年04月14日 09:43 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

當事人離開後將該按摩師傅及店家拍下。（引自「曼谷大水」）

赴泰旅遊體驗當地按摩服務，誰會料到竟被性侵！一名台灣女子由朋友陪同到曼谷的按摩店消費，原本只是單純想按摩，卻因不諳泰國按摩黑文化，在疑似強迫半套服務而遭性侵受害，但向泰警報案卻被掛電話。受害人在不公開社團揭發此事，提醒出國要多加小心。目前我駐泰代表處已陪同受害人驗傷並正式報警，但涉案人否認。

當事人在《臉書》不公開社團「曼谷大水」爆料，描述她去做泰式按摩的恐怖經驗。原po表示，自己是從網路和社團找到泰國這間按摩店，本月12日當地時間晚上6時(台灣時間晚上5時)許入店，由一位男性按摩師服務做腳底按摩，但快結束時，他問是否加泰式按摩或精油按摩，她選擇泰式按摩後就被帶上二樓。按摩一開始都很正常，後來按摩師有觸碰到她的下體，她立刻大聲喝止：「No！」

按摩師頓了一下，之後就繼續正常按摩手法，後來被按摩師告知等一下便離開，回來後對方又繼續按摩背部，轉了正面之後按沒多久，對方又告知再等兩分鐘再次離開，回來後繼續幫按摩，過程中完全沒觸碰到胸部，之後按摩師背對她，由於燈光很昏暗，看不清楚他在做什麼，但有聽到類似塑膠的聲音，應該是保險套！

此時，按摩師轉過來後突然把她的褲子脫下並性侵，她要大叫馬上被摀住嘴巴，事發後穿上衣服直接下樓等被安排到三樓的朋友，走出店家向泰國觀光警察打了電話，但把所有的資訊告訴對方後，竟被告知要先詢問該按摩師為什麼會有這樣的行為，當事人表示，最後電話直接被掛斷了…。

中央社消息，駐泰國代表處昨天接獲被害台灣女子的電話，她表示，12日晚間與友人前往曼谷市通羅區蘇坤藯路23巷的TONY THAI按摩店按摩，期間遭一名男性按摩師性侵。代表處已派員陪同女子前往曼谷通羅警察局報案，並到醫院驗傷。這名女子已正式向曼谷警方報案，警察帶回嫌疑人供指認，不過警方表示，涉案人否認指控。

(中時電子報)